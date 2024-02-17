台北燈節「龍躍光城」全面展開 晚間湧入逾12萬人賞燈

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2024台北燈節於今(17)日晚上在西門町宣佈全面開展，由台北市長蔣萬安與現場民眾共同點亮高達三層樓高的主燈「城現光龍」，三大展區也將自即日起到3月3日每天下午5時到晚間10時全區亮燈，北市觀傳局統計截至今晚7時已湧入12萬人潮；蒋萬安表示，今年適逢台北市建城140周年，希望能藉由燈飾展出，展現台北市是歷史悠久，多元包容且創新的城市。

蔣萬安表示，17日是台北燈會正式點燈的日子，而下周六就是俗稱小過年的元宵節，即將迎來春天以及第一次的月圓，所以在花好月圓、闔家慶團圓的幸福日子特別安排春節點燈活動。

他說，今年台北燈會之所以選在西區舉辦，是因為去年東區有大巨蛋這個台北市驕傲的新地標，所以燈節選在西區希望能吸引更多的市民朋友，同時帶來許多的商機。

觀傳局表示，今年台北燈節的主燈「城現光龍」位於「西門展區」捷運西門站出口，結合科技、工藝和聲光互動呈現光之龍王，主燈秀自晚上6時到10時、每30分鐘展演1次；而統計至晚上7點，「2024台北燈節」開幕活動現場人數超過12萬人。

觀傳局指出，「中華路展區」展出在地特色與友好城市燈組，除了與在地藝術家合作的燈組外，展區北側也展出16個友好城市燈組，而以北門作為中心點的「北門展區」，有透過古城門結合光雕與投影技術的「北門映像」，另外日本當代藝術家小松美羽將「世人皆可成龍」畫作立體化展出大型作品。