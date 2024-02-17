「別問烏克蘭人戰爭何時結束」 澤倫斯基邀川普到前線視察

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烏克蘭總統澤倫斯基17日在「慕尼黑安全會議」上呼籲西方國家，加大對俄羅斯總統普丁和俄軍侵略的打擊力度。他說：「不要問烏克蘭人戰爭何時結束。問你們自己，普丁為什麼還能繼續這場戰爭？」他還邀請美國前總統川普到前線視察，親自看看真實戰爭的後果。

澤倫斯基在慕尼黑安全會議上發表演說表示：「如果我們現在不採取行動，普丁將成功地把未來幾年變成一場災難。」他警告說，戰爭持續的時間越長，戰事擴大和進一步破壞國際秩序的風險就越大。

澤倫斯基認為，俄羅斯在侵略烏克蘭的戰爭中只有一個決定性優勢：「人的生命對俄羅斯政府來說一文不值。」他說，俄羅斯總統普丁「想殺誰就殺誰」。他提到了最近被監禁的俄羅斯反對派領袖納瓦尼的死亡。

澤倫斯基在慕尼黑安全會議上還說，他邀請川普去烏克蘭，原因是決策者應該親自看看真實戰爭的後果。「如果川普先生願意來，我準備好和他一起到前線。」

據德國之聲報導，澤倫斯基說：「如果我們要討論如何結束戰爭，我認為必須向決策者展示真正的戰爭意味著什麼，而不是在Instagram中。」

人們越來越擔心，如果川普重返白宮，美國會不會繼續援助基輔。川普曾公開反對拜登對烏克蘭的軍事支持。在總統任內，川普還曾對俄羅斯總統普丁表示過欽佩之情。在本月的一次競選集會上，川普表示，如果北約成員國不「支付帳單」（指國防開支），他甚至會「鼓勵」俄羅斯人「為所欲為」。

澤倫斯基去年12月表示，若川普再次當選總統，將對戰爭走向產生「非常大的影響」。