擴大壓力負荷 專家教這樣做

你能憋氣多久？對絕大多數人來說，幾分鐘應該就算是極限了。人在憋氣時之所以會不由自主地想吸氣，不只是由於體內缺乏氧氣，也是因為血液中二氧化碳濃度太高。

但有一些人卻專精於克服這種生理機制，憋氣時間的世界紀錄為二十四分三十七秒，此紀錄由一位自由潛水員於二○二一年創下。這位潛水員的身分是極限運動員，專長是在不配戴任裝備的狀態下潛入深海， 而且全程只靠一口氣撐著，你可以想像自己在看某集《六人行》（Friends）時全程都不能呼吸（而且還要再加兩分鐘）。

我也接觸過自由潛水，只不過是在英國某個公共游泳池。我憋住一口氣，忍耐到橫膈膜開始收縮，最後進入科學家所謂的「掙扎階段」（struggle phase），直到最後憋不住那刻才將肺中的那口氣一吐為快。我第一次嘗試時只憋了二十五秒，之後每試一次，時間就會多延長一些。這是為什麼呢？

絕大多數的自由潛水研究都著重在潛水員的生理面，這些人之所以能只靠一口氣潛入深海，都要歸功他們懂得利用哺乳動物的潛水反射。人在進入水中後，身體便會自動啟動這項反射機制，改變大腦與肺的運作方式，並保護我們不受深海水壓威脅。正是因為有了這個生命總開關，潛水員才能在水中忍受人類在陸地上無法承受的壓力。自由潛水員正是把人體這項機制運用得淋漓盡致，才能一次比一次潛得更深。一九七○年代自由潛水的世界紀錄為接近一百公尺，最新的紀錄是兩百一十四公尺。我曾和一些自由潛水員聊過自己的潛水經驗，他們告訴我這項運動最大的挑戰，也是眾人進步最大的原因，其實並非學會什麼生理技術，而是掌握心理技巧。

一些競賽型自由潛水員證實這種說法是正確的，研究人員以這些選手為實驗對象，發現相較生理特徵，心理層面才是決定勝負的關鍵。優秀潛水員應對「掙扎期」的手法更靈活，他們運用的技巧包括一系列壓力再評估流程，例如前幾頁提到的大學生使用的視覺化技巧，以及奧運運動員使用的反恐懼技巧等。

這些情境的關鍵在於預期並重構每一趟下潛都勢必會出現的壓力。克羅埃西亞自由潛水員卡塔莉娜．林臣納伊歐伐（Katarina Linczenyiova）描述了她在某趟潛水中使用的技巧：

「我利用視覺化的技巧想像整趟潛水的每一秒、每一個步驟。在現實生活中，下潛至九十公尺……只需要約三分鐘，但將整個過程視覺化則會花上一小時。我可以在腦中反覆排練一百次，想像各種可能出現的情境。透過視覺化，我可以找出令我備感壓力的東西與狀況，並設法控制這種情緒。」

這種手法的名稱叫做「壓力免疫」（stress inoculation），學界也已經提出愈來愈多相關研究與做法，內容都與這些自由潛水員的經歷遙相呼應。壓力免疫的概念與疫苗一樣，運作原理是使個體暴露在適量的逆境下，協助個體建立合適的思維模式，以因應將來的壓力情境。此技巧包含的內容如下：

●壓力訓練與測試（個人與團體）；

●透過模擬場景將自己完全暴露在重大事件下；

●在受控制與安全的環境中完成與評估和判斷相關的挑戰任務；

●利用挫折與失敗讓自己聚焦在學習與集合反思。

近期人類進化生物學研究指出，人在童年時期會透過打鬧讓自己做好「壓力免疫」的準備。一般來說，人在實施「壓力免疫」時會模擬一些嚴肅的競爭行為，但會以合作的形式完成，讓眾人的互動更安全，也更好玩。研究人員分析了來自不同文化背景的兒童，發現打鬧對個人與社交發展有相當重大的意義，那就是打鬧行為會迫使參與者自己觀察自己和夥伴的行為，確保雙方能互相幫助。

透過一起建立與測試不適感邊界、痛苦邊界、社會常規邊界，兒童會漸漸養成一種正面的態度，面對未來的壓力。打鬧不只是玩耍，而是一種處理突發事故的訓練，可以幫助青少年與成人發展出「壓力可以提升表現」的心態，以及適應壓力的能力。童年時期的那些打鬧嬉戲的本質是訓練，使我們在長大後有能力應對突發事件。

這讓我回想起本書開篇題提到的個人經歷，以及我在內戰期間是如何一邊嬉戲，一邊撐過最艱難的境遇。我記得有一次，家裡所有大人都在收聽國內廣播，播報員說有民眾被塞進舊輪胎中活活燒死，而當時的我正躲在擺放收音機的桌子下玩貝殼。我的叔叔人高馬大，但聽到廣播的內容後也忍不住哭出聲來。奶奶把收音機關了，叫其他大人把我和弟弟帶到房間外。離開房間後，我依然在玩貝殼。當時的我堅信，只要自己還能繼續玩，就不會發生什麼壞事。

在接下來的幾個禮拜、幾個月、幾年，一直到我們全家僥倖逃離內戰前，玩遊戲充當了我的防護罩，是我逃避現實的獨門法寶。只要你夠努力，就能將所有事情想像成是一場遊戲。你說為了趕在壞人放火燒村前，全家趁著夜色逃亡那件事嗎？我可以把它想像成「靜悄悄」遊戲。那麼把寵物狗留在家裡這件事呢？我可以把它想像成「猜猜我的狗今天在幹嘛」遊戲。在臭氣沖天的淤泥灘上連走好幾小時，以免留下腳印這件事呢？「試試看你能踩多深，但不能讓鞋子被淤泥吃掉」遊戲。而不顧所有大人的反對，和同在一艘駁船上的軍人交朋友這件事呢？「他會讓我碰他的槍多久」遊戲。我可以說是完全靠著打鬧讓自己跳脫這些可怕的情境，我只能靠遊戲理解現況並創造一些規則。當然，我也知道這種應對機制不適用於每一個經歷過創傷的人，但對我而言，就是專屬於我的「創傷後成長」：利用戰爭的創傷催化想像力，逃到一個我可以盡情嬉戲並感到安全的地方。

關於升檔這件事，我想在本章想和大家重申一個概念，那就是壓力評估與再評估、壓力可以提升表現的思維，以及壓力免疫等應對方式都不是與生俱來的，也並非一成不變。善用正面壓力心態是一項須要學習、練習、不斷精進的技能。其實凱斯．傑瑞的歐洲巡演一直都是以即興形式表現，每一場都是獨一無二的，並非獨厚科隆歌劇院。從很多方面來說，傑瑞可以說是個訓練有素的鋼琴家，能應付各種突發狀況，而科隆歌劇院的條件不過是引出他更優秀的一面罷了。這件事情也應證了一句俗語：所謂幸運，其實就是充分的準備和機會碰撞出的火花。你的準備不一定是要為了應付重大的挑戰，例如在歌劇院演奏一架破鋼琴，或是贏得奧運金牌，或是打破無裝備潛水深度的記錄。這些準備不過是醫師與外科醫師的例行公事、機師的例行公事、商人與辦公室員工的例行公事、焦慮的學生的例行公事，也是嬉戲打鬧的孩子的例行公事。

有人問兩次美國超級盃冠軍四分衛伊萊．曼寧（Eli Manning），他是不是天生就懂得處理壓力，他的答覆堪稱是升檔心態的典範，他說：「當然不是，我之所以能夠應付壓力，是因為我已經在所有可能的情境下，排練過上千次……面對壓力時，我從不去想自己可能會輸，而是會回憶起過去的勝利。」