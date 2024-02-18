絕世天才的思考秘密！若沒有小提琴，他什麼物理問題都解不開

愛因斯坦和許多人一樣熱愛音樂，晚年時期的愛因斯坦已是享譽全球的名人（但只有極少數的人真正了解背後的原因），無論他走到何處，幾乎都要帶著一只破舊的小提琴盒。雖然琴盒一樣，但裡面裝的小提琴卻不一定是同一把。愛因斯坦約有十把小提琴，他還會給琴取小名，而且每一把都叫做莉娜（Lina，即小提琴的英文「violin」的簡寫）。

無論去到哪個國家，也不管是與科學家或政治人物會面，他都會帶上莉娜，希望能有機會拉上一曲，有時就連他的科學生涯也會被音符填滿。他曾說：「我無法想像無法演奏音樂的人生，我的幻想被音樂占據，我檢視生活時看到的全是音樂……我人生的樂趣全都是來自音樂。」

許多傳記作家與愛因斯坦的粉絲都曾探索過他和音樂的關係，音樂學家內特．坎貝爾（Nate Campbell）也做了一些研究，在檢視愛因斯坦逃出歐洲，並進入普林斯頓大學任教的時期後，得出一個結論，認為「演奏音樂可以讓他進入另一種模式」。愛因斯坦的妻子愛爾莎（Elsa Einstein）也觀察到一個現象，她發現「音樂可以幫助他思考科學理論，在書房待了一陣子後，他會跑出來彈一下鋼琴，然後用筆快速寫下一些文字，接著再回到書房」。

在漢斯．亞伯特．愛因斯坦（Hans-Albert Einstein，愛因斯坦的兒子）的記憶中，「父親更像是一個藝術家……科學理論最讓他感到欣慰的地方，不是因為其正確性，而是因為他們的美」。

曾與他一起共事的科學家表示，愛因斯坦不會用專業的評語回應新的概念，而是會說「這也太醜了吧」。此外，他還發現愛因斯坦「堅信在研究理論物理學時，一定要將美感奉為圭臬」。

諾貝爾獎官網的獲獎者傳記詳細描述了音樂對愛因斯坦的影響：「愛因斯坦的各種想法最初都是以圖像或直覺的形態出現，之後才會被轉化成數學、邏輯和文字。音樂的作用是幫助愛因斯坦思考，讓他將圖像轉換成邏輯。」

愛因斯坦也親口證實，如果沒有小提琴，他什麼物理問題都解不開。

心理學家馬科斯．韋特墨（Max Wertheimer）對愛因斯坦提出廣義相對論的思考流程很感興趣，在兩人的書信往來間，愛因斯坦表示自己思考時完全不會用到邏輯符號或數學公式，而是會訴諸圖像、感受和音樂結構。

愛因斯坦曾這樣評價莫札特的音樂：「他的音樂有一種純粹的美感，我把它當成宇宙之美映射出的倒影……這種美就像是永遠存在於宇宙間，只等真正的大師去發現它。」還有一次，愛因斯坦稱自己和莫札特都是「音樂物理學家」。漢斯對父親的藝術感受力有一套自己的看法，而他的想法與愛因斯斯坦對自身的描述不謀而合。愛因斯坦曾說，自己之所以會提出這麼多概念，都是因為覺得現有科學理論「缺乏美感，無法滿映出宇宙的對稱性、內在統一性與美」。愛因斯坦在接受某位心理學家訪問時曾說：「相對論最初的樣貌是一種直覺，而音樂就是催生這股直覺的動力。我的父母在我六歲那年安排我學習小提琴……我的新發現可以說就是音樂感知的產物。」

以下是愛因斯坦某封信件的內文，其中有一句至今仍為人津津樂道的經典的名言：「語言和文字，無論是以口說或書寫的方式呈現，似乎都對我的思維沒有幫助。我在思考中會用到的實體元素，似乎更像是符號或清晰的圖像，而我可以隨意複製、結合這些符號與圖像……我之所以會在這模糊的空間中不斷摸索，是因為我渴望得出邏輯相連的概念，這種情緒就是我思考的基礎……從心理學的基礎出發，這種結合活動似乎就是創造式思維的本質特徵。」

這位全世界最偉大的理論物理學家顯然認為自己是一名結合者。

無論是音樂物理學家、工程外科醫師，或是以藻類為食的海蛞蝓，升檔實例中永遠不缺跨越想法、專業，甚至是物種界線的結合活動。他們要做的，不止是觀察兩個領域並找出相似之處，或是讓截然不同的兩個人開始對話而已。從莫爾身上，我們也能看出結合者還有比擔任橋樑更重要的任務。我曾問過莫爾，想知道身為結合者，並替兩個不同的專業搭架溝通的橋樑有什麼感覺，她的回答一如既往地睿智與誠懇：「結合者的本質是擔任兩個專業領域的翻譯員，而創新往往就發生在雙方交會的點上……首先你要找出雙方共同的語言、資料和想法……進入兩者思維交集的空間之後，需要暫時不考慮個人的意見和專業，而是認真地去檢視各種可能。」

但大多數人的想法都會受限於傳統，陷入左右為難的境地。想成為結合者就必須運用自身專業抓住機會，除了跨越、調和，以及融合，還要定期進行個人和專業層面的自我詢問，問自己：「我真的想成為這個系統的一分子嗎？」結合者通常都必須拒絕採用外界強加的衡量標準、指標和成功的途徑。

除了要在各種專業領域的交集處執行任務，結合者還必須付出更多努力：在莫爾的職業生涯中，她一直都在科技、組織、部門以及性別常規的邊界間來回跨越，並憑著內在的動力與熱忱，跳脫外界對她的期待，只專注於她對自己的期許。

我問她這是什麼感覺，她回答：「這種感覺就像……首先，你必須確保自己在其他領域的專業不會讓你誤判事物的可行性……也就是說你必須在人生某個階段換上『初學者心態』，並讓學習曲線保持在上升狀態……結合者很容易患上冒牌者症候群……結合必須懷抱謙遜的心，認清自己學到多少東西，以及還有多少東西要學……否則便無法綜合各個領域的觀念。」