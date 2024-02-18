陸股2／19節後開紅盤？分析師這樣預測

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龍年伊始，繼港股、台股之後，大陸股市將於2月19日周一開市，由於率先開盤的港股三大指數在龍年集體走強，令大陸股民對陸股春節後開紅盤抱持期待。回顧兔年全年，上證指數、深證成指分別下跌12.22％、26.38％。針對年後大陸股市表現，分析師認為，年後陸股有望迎來一系列結構性的發展機會。

財聯社16日引述興業國際報告指出，春節假期期間外圍股市上漲，帶動港股在低成交下繼續走高，加上A股將於19日復市，讓港股於本周更會受到周邊主要股票市場影響，其中日、台股屢創高位的市場氣氛，也刺激港股逐步走高。

截至16日港股收盤之際，那斯達克中國金龍指數在一周內上漲3.7％，隨後盤前繼續上漲近1％。

中國基金報日前引述中國銀河證券首席策略分析師楊超表示，2024年新一輪設備更新週期與庫存週期有望開啟，但是在房地產去庫存壓力下，開啟時間可能推遲。

楊超指出，隨著大陸經濟趨勢可能延續走俏，企業績效將迎來邊際改善，再加上陸股市場整體估值較低，為陸股向上行情提供支撐。研判2024年陸股震盪上行機率較大，隨著海外貨幣政策轉向，下半年的上行動能可能會更為明顯。

中信建投證券首席策略長陳果表示，2024年開年以來的行情主要是市場延續對經濟的悲觀預期，微觀資金面遭遇被動拋售壓力。但在大陸政府春節前一連串政策「大禮包」支持下，預計市場將逐步穩定，在近日股指快速反彈修復後，年後陸股預計將迎來一系列結構性機會。