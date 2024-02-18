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德國GDP本周出爐 與日本消長關係受矚目

  • 工商時報 佘崴芸
德國預計在23日公布的國內生產毛額（GDP）報告備受關注。圖／pixabay
德國預計在23日公布的國內生產毛額（GDP）報告備受關注。圖／pixabay

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德國預計在23日公布的國內生產毛額（GDP）報告備受關注，先前日本去年第四季GDP意外萎縮，出現經濟衰退，身為歐洲最大經濟體的德國因此超車，擠身全球第三大經濟體。

該國經濟在高通膨、利率上升和全球經濟疲軟的壓力下，2023年萎縮0.3％。

德國2024年經濟前景依然黯淡，據路透社引述消息人士透露，德國政府將今年的經濟成長預測下調至0.2％，遠低於先前去年10月預測的1.3％。

消息人士稱，低迷的原因包括受到全球經濟復甦緩慢拖累，以及德國預算出現百億元缺口，危機懸而未解。

另一位消息人士則稱，德國政府預計2025年經濟將成長1％，也低於先前預測的1.5％。此外，預計今年CPI年增率將降至2.8％，2025年將降至1.9％。

先前德國經濟部曾示警，該國恐受到包括紅海的地緣政治緊張局勢，以及國內一系列罷工行動影響，進一步推遲經濟復甦的腳步。

經濟智庫Ifo及基爾世界經濟研究院（IfW）雙雙下修最新的2024年預測。Ifo目前預測經濟成長為0.7％，低於先前的0.9％，IfW則從先前預測的1.3％大幅下調至0.9％。

相較之下，德國工業總會（BDI）在一月中旬發布0.3％的低成長預測，警告經濟處於「停滯」狀態。

德國財政部長林德納近日表示，在多次與經濟部長哈貝克多次針對失去競爭力提出警告後，聯邦政府計劃在今年春天提出方案，以加強德國作為工業中心的地位。

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