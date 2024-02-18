國際黑天鵝紛擾 1月外銷訂單估年減2位數

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經濟部統計處20日將發布2024年1月與全年外銷訂單統計。統計處表示，第一季為電子產業淡季，再加上升息遞延效應，美中貿易紛爭、地緣政治風險等不確定因素，干擾全球景氣復甦力道，雖然AI熱持續延燒，仍影響廠商下單意願，預估1月外銷訂單金額將續減，來到380億至400億美元，年減15.8％至20％。

依據統計處公布去年12月外銷訂單，受通膨及升息效應影響，全球經濟成長放緩，終端需求疲弱，產業去化庫存尚未結束，以及前年中國大陸解封效應使得基期較高，訂單金額再度翻黑，降至438.1億美元，年減16.0％。總結2023年，全球經濟受通膨及升息效應影響，終端需求疲軟，產業調整庫存，加以業者對設備投資保守觀望，部分原物料價格低於上年同月，致全年接單衰退至5,610.4億美元，續減15.9％。

按貨品別觀察，終端電子產品需求低迷、供應鏈調整庫存，影響資訊通信產品及電子產品分別年減25.3％及12.9％；光學器材在背光模組接單減少，以及大尺寸面板及光學鏡頭接單成長交互影響下，年減0.3％。

傳統貨品部分，因全球經濟展望不佳，終端需求疲弱，業者對設備投資持觀望態度，加上海外同業產能開出，部分產品價格低於前年同月，致塑橡膠製品、機械、化學品及基本金屬分別年減15.2％、10.5％、6.5％及1.7％。

據外銷訂單受查廠商對2024年1月接單看法，預期接單將較2023年12月增加之廠商家數占16.8％，持平者占53.8％，而減少者占29.4％，按家數計算之動向指數為43.7；按接單金額計算之動向指數則為46.5，預期2024年1月整體外銷訂單金額將出現月減，其中資訊通信產品、電子產品及光學器材動向指數分別為43.3、49.7及46.2。

展望未來，經濟部認為，隨高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技應用持續拓展，加上我國半導體產業具競爭優勢，均有助於維繫外銷訂單動能，但第1季為電子產業淡季，加上升息遞延效應，美中貿易紛爭、地緣政治風險等不確定因素仍存，復因紅海衝突升溫，恐干擾全球景氣復甦力道，後續發展亟需持續關注。