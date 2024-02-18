16檔元月績優生 法人挺

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台股金龍年寫超狂開局，然而隨著1月營收公布後，個股漲跌轉趨分歧，專家直言，後續2023年年報、2月營收接踵而至，漲多股若未能挺過營收利空測試，恐須面臨獲利了結賣壓，業績表現將迫使個股優劣「現出原形」，包括台積電、英業達等16檔獲法人買超、元月營收雙增股，首波體檢順利通關，加上KD指標正向，三大利多匯聚，可望續扮股市領頭羊。

龍年台股變身「一尾活龍」，加權指數首日大漲548點，18,629點歷史天險闖關成功，然創高後也引發獲利回吐賣壓，權王台積電16日走疲下跌14元，AI大師兄廣達則受元月營收年月雙減拖累，失望性賣壓湧現、重挫6.75％，兆元市值得而復失，顯見隨營收、年報陸續揭露，上市櫃「作夢蜜月期」結束，業績是否如預期般樂觀將見真章。

台新投顧副總經理黃文清指出，台股短線仍是「AI為王」，預期在市場引頸期盼的輝達（NVDIA）財報21日公布前，盤勢有機會持續偏多，並由AI主攻部隊領銜表態，然AI產業首季本就是淡季，加上2月工作天數少也可能拖累業績轉淡，個股營運表現將是現階段市場關注焦點，績優股若有拉回值得留意。

篩選元月營收繳出年月雙增佳績、KD指標正向且法人近5日偏多操作之「績優生」，共有台積電、英業達、技嘉、開發金、台燿、建準、輔信、富邦金、堤維西、矽統、新日興、映泰、聯亞、新興、健鼎、瑞軒16檔入列，基本、技術、籌碼面形成三優局面，法人期間買超張數介於7,055～6.76萬張。

中信投顧分析，台股N型多頭修正格局成形，籌碼面結構也未見敗象，有助其延續本波攻堅走勢，研判台股短線並無失速反轉疑慮，高點暫無須預設立場，但有鑑於指數大漲後位階已超越美股那斯達克及費半指數，預估台股出現連續噴出大漲可能性較低，操作上不應躁進追價，宜逢回承接績優股。

台積電新春開紅盤，最高價衝破7字頭，然對照ADR換算已突破800元、溢價幅度逼近2成，補漲空間仍大，加上大漲之際爆出545萬股零股成交量，顯示出投資人對台積電深具信心，逾700元高位依舊無損追價意願，法人看好AI主流趨勢不變、半導體復甦態勢確立下，逢低分批布局台積電仍是好策略，另可關注低基期「台積鏈」及「AI護國群山」表現。（相關新聞見A3）