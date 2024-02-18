美股暫歇 輝達財報成風向球

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那斯達克指數一年走勢

美國通膨難纏與降息前景不定，導致美股連五周多頭漲勢暫歇。目前市場已把目光鎖定在未來一周發布財報的輝達（NVIDIA）上，投資者認為，它的業績表現與對前景展望，已成為左右美股的關鍵因素。

1月份CPI與PPI等數據雙雙超出市場預期，凸顯美國通膨格外棘手，美股主要指數16日全軍覆沒。道瓊工業指數終場收黑0.37％至38,627.99點；那斯達克指數下跌0.82％以15,775.65點報收；標普500指數也走低0.48％至5,005.57點。三大指數周線也出現收黑，跌幅介於0.12％到1.34％，使得過去連五周上漲走勢暫時畫下句點。

美債16日也遭遇沉重賣壓，推升10年期美債殖利率上漲5.1個基點升至4.291％，2年期公債殖利率上漲8.4個基點升至4.652％。

分析師認為，美國CPI與PPI雙雙超預期強勁，讓投資者對Fed近期降息不報任何希望，促使他們重新把焦點轉移到企業獲利。特別是推動AI熱潮的輝達將在美東時間2月21日盤後發布財報，業績內容與對前景看法將牽動整個市場情緒，並還可能主導美股未來數月走勢。

根據LSEG對33名分析師進行的訪調中值顯示，輝達上季營收預料將從一年前的60.5億美元暴增到203.78億美元，此外每股盈餘可達4.56美元。由於輝達在過去三季營收都大幅超出市場預期，不少投行趕在財報出爐前相繼調高其營收預測，其中瑞銀就從208億美元上調至230億美元。

身為AI熱潮的風向球，輝達財報好壞攸關這波AI狂熱能否持續推升美股。Truist Advisory Services市場策略師Keith Lerner表示，如果瀰漫在市場的樂觀情緒沒有在輝達財報中獲得滿足，市場情緒將迅速反轉，並對美股造成壓力。

Gabeli基金公司分析師Ryuta Makino也抱持相同的看法。當前投資者對於輝達的熱情相當高昂，一旦該公司財報只是達到預期，而沒有超出預期，輝達股價至少將會大跌10％，還恐將引發美股新一波的跌勢。（相關新聞見A3、A4）