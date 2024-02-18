國發基金去年股利314億 6成靠台積電

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國發基金近四年股利暨收益情形

績優股高配息，也造就行政院國發基金小金庫！根據112年中央政府總決算書，國發基金全年股利收入314.16億元，其中，近6成來自台積電的高配息，約180億元、近3成則為航海王之一的陽明海運，也有90億元，而排名股利收入第三、四名的兆豐金、世界先進，國發基金持股比例在6.11％、16.72％，股息收入貢獻亦豐。

國發基金為台積電原始股東，目前持股比例6.37％，在台積電董事會中占有一席董事，由國發會主委龔明鑫為法人董事。台積電日本熊本廠24日舉行開幕典禮，龔明鑫即以國發基金法人董事身分共同赴日，見證台積電全球布局。及至112年底，國發基金資產總額1兆2,810億元，負債總額14.3億元，淨值總額1兆2,795億元。

國發基金執行秘書蘇來守表示，112年決算書是統計111年的股息收入，由於上市櫃公司前年獲利極佳、次年配息高，112年總獲利288.86億元，優於預算數的276億元、增加4.66％。反而112年全球景氣低迷，製造供應鏈庫存壓力大，企業獲利明顯消瘦，國發基金113年預算書在收入部份也轉為保守，預估全年股利收入減少到279.7億元，國發基金全年獲利縮水至236.5億元。

統計近四年台股加權指數，自15,000點盤旋向上至2023年底的17,400點，國發基金靠著台積電、陽明海運、兆豐金、中華航空等高配息績優股，每年股息收入都在2、300億元，四年累計近1120億元。但在肩負政府任務協助產業發展的重責，持續對台灣重點發展產業加大投資力道，也需支援其他部會補助大型專案，如半導體學院、國際金融學院，連年成本及費用增加，抵扣了基金的獲利總額。

如國發基金112年獲利288.86億元，已不及111年的291.59億元的歷史高點，而113年預估再縮水至236.5億元。雖然如此，國發基金累積的未分配盈餘已達989.9億元，估計今年底就有機會上千億元，同時，解繳國庫金額110～112年累計450億元，113年亦已預算283.7億元。官員認為，獲利穩健的情況下，繳庫也是政府成員之一應盡的責任。