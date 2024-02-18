張忠謀、日相岸田將同台見證 台積熊本廠24日開幕

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晶圓代工龍頭台積電海外布局首戰告捷，日本九州熊本廠將於24日（周六）舉行開幕典禮，見證台日雙方歷史一刻。台積電創辦人張忠謀將親臨現場，親自參與台積37年來成長茁壯以來，跨出海外重要的一步。日本方面，除首相岸田文雄之外，供應鏈業者透露，JASM股東索尼半導體、電裝株式會社，以及豐田汽車都將派高層代表出席，迎接日本半導體業重返榮耀。

台積電海外大擴張首站選定文化背景相似的日本，取得重大進展，JASM於熊本縣菊陽町的辦公大樓去年8月初竣工，已有多達400名台籍工程師及眷屬在地深耕，未來JASM晶圓廠預計在當地創造1,700個工作機會。

JASM是台積電與Sony索尼半導體、電裝株式會社（DENSO）在2022年合資成立的日本先進半導體製造公司；本月初再引入豐田汽車入股投資，顯見日本核心企業重視台積電的價值，未來有望循此模式加入其他日本知名企業。

日本政府對晶片補貼政策也不手軟，力圖重振昔日半導體雄風，台積電為國際晶圓代工龍頭，帶頭加碼投資起到關鍵作用，熊本即將再建第二座晶圓廠，補貼金額由三分之一起跳，第三、四廠的設置也在考慮中。

台積電則強調，公司的全球製造版圖擴張策略，主要基於客戶需求、商機、營運效率、政府支持程度及經濟成本等考量。

業界指出，JASM股東同時將會是台積電客戶，包含Sony、豐田汽車在內，都尋求先進製程技術支持。其中，豐田汽車作為全球最大傳統車廠，直接注資台積電，代表著車用半導體為其未來一大成長契機。

日本半導體產業輝煌過、衰落過，但始終於半導體上游擁有極佳的基礎及實力，例如電子被動元件領域，村田和TDK兩家佔據全球近80％份額；半導體的19種主要材料中，日本有14種市占率超過50％，最新一代EUV光刻膠領域，日本3家企業申請了行業80％以上的專利，一旦攜手台積電後，半導體榮景重振可期。