警訊！元月人口 連37月生不如死

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人口危機再現重大訊號！2024年元月人口統計顯示，1月出生數僅1.1萬人，死亡數1.9萬人，連續37個月「生不如死」，生死差距更寫下近19個月最大落差，死亡比出生多了8,441人，折合年自然增加率再跌至千分之-4.26。且即便疫後復籍潮持續挹注，終究補不滿自然增加率的缺口，全國總人口結束18個月的正成長，轉跌至2,341.9萬人。

內政部指出，今年1月出生數為11,023人，約每四分鐘出生一個嬰兒，1月死亡數為19,464人，平均約每2.3分鐘死亡一個人。僅連江縣1月的出生人數超過死亡人數，但也僅多出9人，其他縣市都是死亡多於出生人數。

單以出生率來看，1月以桃園市的粗出生率達到千分之7.36，是連江縣以外出生率最高的縣市，而基隆市粗出生率僅千分之3.52為全國最低。此外，人口最大城的新北市粗出生率，也只有千分之4.23，僅高於基隆和金門，居全國倒數第三。

疫後復籍潮是維繫台灣總人口數的重要因素，此一現象雖仍持續，今年1月遷入人口87,743人，高於遷出人數79,911人，社會增加連20月正成長，但情勢已漸緩，淨遷入人口7,832人，仍無法抵銷死亡與出生人數差距，總人口自去年12月底約2,342萬人，回降至約2,341.9萬人。

近年全台總人口高點落在2019年的2,360萬人，之後連三年下滑，疫後國人陸續返國復籍，推升2023年全年總人口轉為正成長，卻只曇花一現，隨著遷出遷入情形回歸常態、出生人數未見改善，2024年元月總人口數就終結連18個月正成長，轉小幅下降。

另就整體人口結構來看，少子化、高齡化現象仍嚴峻，截至1月底，全國幼年人口（0至14歲）占比僅11.91％；而15至64歲的工作年齡人口也不及7成，約1,631萬人、占69.66％；65歲以上老年人口數則持續增加至431萬人、逼近2成。

其中，台北市「工作年齡人口」占比最低、且持續減少，15至64歲僅65.55％，而20至49歲的人口只有39.27％，是全台唯一在該年齡類別項目占比不及4成的城市。