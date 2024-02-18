勞部解缺工 拉退休族重返職場

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為因應少子化、高齡化的人口結構改變與產業缺工問題，勞動部17日公布「55Plus壯世代就業促進措施」2月正式上路，針對55歲以上與45歲以上依法退休者，推動13項措施協助壯世代重返職場。在就業獎勵部分，離開職場三個月以上、經公立就業服務機構推介就業，受僱滿90日發給獎勵3萬元、部分工時也可領1.5萬元，最多發給兩次，預計每年協助至少6萬名壯世代就業。

主計總處統計顯示，去年底55至59歲的勞參率為61.78％，與同期的50至54歲77.68％、下降15.9個百分點，顯示國人在這段期間內快速離開職場，「且與其他國家相比，55歲以上人口的勞動參與仍有精進空間」。

為此，勞動部持續鼓勵壯世代朋友重返職場、也鼓勵事業單位積極進用壯世代勞工，配合推出「55Plus壯世代就業促進措施」，並從2月起上路。

據了解，該措施主要以55歲以上與45歲以上依法退休者為適用對象，運用就業獎勵鼓勵重返職場，全職者發給獎勵最高可領6萬元，部分工時工作者最高3萬元。

勞動部強調，也補助雇主為壯世代建立友善職場，若提供專屬教育訓練機制、彈性調整工時、家庭照顧協助或補助、心理諮詢與關懷等友善措施，將依僱用人數每月補助職場支持輔導費，同一雇主每年最高補助30萬元。