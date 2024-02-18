碳費明年開徵 商辦大洗牌 雙北成交屢創高

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2024年台灣將進入排碳有價時代，2025年將開始徵收碳費，預期商辦市場將面臨大洗牌。近年商辦市場炙手可熱，最新統計指出，2023年全國工業及辦公類建造執照核發面積達354萬坪、創史上第三高，使用執照首度突破300萬坪關卡、達311萬坪，創史上最大量紀錄。

價格表現方面，雙北市商辦、廠辦雙雙出現每坪成交價創高的新亮點。在全球ESG浪潮，綠色商辦可望拉開與一般老舊大樓的距離，也加速市場Ｍ化。

鼎越開發執行副總經理張嘉文表示，商用不動產供給潮來臨，但在企業升級總部需求，上市櫃法人布局長期收益性不動產的需求支撐下，交易熱度不墜，不少建商紛紛投入開發行列。

據內政部最新統計，2023年全國「工業倉儲類」及「辦公服務類」建照核發面積，共達354萬坪，為史上第三大量，已連續四年達300萬坪關卡；至於使照核發面積，則首度突破300萬大關、達311萬坪，改寫歷年新高紀錄，顯示市場前景看俏。

價格表現方面，威京國際行銷經理陳大中表示，台北市中山區「國家企業廣場」日前以總價逾10億元成交，拆算每坪成交價達176萬元，為預售商辦最高單價；新北市土城「中工雲宇宙AI園區」受鴻海集團青睞，以75.49億元購入，拆算每坪成交單價近55萬元，為新北市預售廠辦最高單價紀錄，顯示企業扎根台灣的信心度強勁，也顯示商用不動產市場熱絡。

張嘉文表示，台北市商辦正進入百花齊放的榮景，儘管新供給將逐年增加，但企業剛需同樣強勁，包括中美貿易戰下的台商回流擴廠、企業整合旗艦總部，加上全球淨零排放趨勢下，企業升級辦公室，以達到歐美客戶減碳或碳中和需求，預期位於台北市中心精華區，擁有ESG規劃的商辦產品，因具備屋齡新、坪數大、規劃彈性，以及完善商務配套服務，可望成為熱門標的。

張嘉文指出，碳費2025年開徵後，預期商辦Ｍ型化趨勢將更明顯，老商辦面臨軟硬體條件退化、改建費用驚人等困境，將加速退出市場、投入改建，而符合指標的商辦及廠辦產品，可望擁有綠色溢價優勢。