拉RBC 新壽擬現增＋發債

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為讓資本適足率（RBC）回到200％，新光人壽雙管齊下。新光人壽17日召開董事會，決議現金增資15億元，加上去年還有55億的現增額度未完成，今年已決議要現增70億元，同時新壽也發行次順位債80億元，等於今年至少要有150億資金挹注。

值得注意的是，19日舉行的新光金董事會才是重頭戲，將決定新壽今年能否順利拿到70億現增，趕在22日前提改善計畫給金管會。

新壽董事會決議，發行普通股現增15億元。新光金表示，今年新光人壽預計要現增70億元，將分成17日已公告的15億元，還有去年的55億元額度，因55億元去年已公告過，加上15億元，等於新壽會現金增資70億元。

據新壽對金管會的承諾，從2023～2025年的三年，每年都要現增70億元，去年新光金僅帳上現增新壽15億元，等於還有55億元未達成。今年也還有70億元，但目前僅公告要現增15億元，換言之，新壽雖今年決議要現增70億元，但今年還有55億元未達成。新壽對此表示，會繼續努力。

重點將在19日召開的新光金董事會，是兩派大股東最重要的「戰場」，將決議新光金要現增挹注新壽多少金額、要一次還是分階段增資，與兩派大股東爭執的「資金來源」。

據了解，金控董事會開會議程確定排入對新壽現增議案，但非現增發行新股案。新光金日前表示將先以銀行、證券等子公司盈餘上繳金控後挹注新壽來增資，「向大股東拿錢是最後手段」；但新光金名譽董事長、大股東吳東進多次喊話，認為此舉恐影響銀行子公司業務推展能力，應遵守金管會承諾向大股東募資。

另新壽也決議將發行十年期累積次順位普通公司債80億元，目的也是強化資本適足率，成為國泰人壽外，今年第二家公告發行次順位債的壽險公司。新光金表示，將以發行新台幣計價為主，票面利率還要向市場詢價，會先向金管會申請額度。

新壽去年發行130億元新台幣次順位債，票面利率達到4％，申購額度全滿，今年發行次順位債票面利率是否延續去年4％，還是會比4％更高，受到市場矚目。