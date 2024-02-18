輝達財報將上秀 AI再點火

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輝達概念股16日股價表現

全球AI指標輝達（NVIDIA）21日公布財報及展望，市場屏息以待，預期將再度掀起一波AI投資狂潮，法人看好台系AI鏈仍是未來盤面強勢主軸，包括散熱、封測、設備廠等相關概念股，有望點火上攻。

台灣春節封關期間受惠美科技大廠看旺未來AI需求及發展，給出亮眼營運展望，推升台股開紅盤跳空大漲，而重量級指標NVIDIA也將公布最新營運數字，專家預估，公司營收將持續正成長，未來發展方向仍以AI為主，並且搭配現在熱門的AI PC、AI手機、AI伺服器、自駕車等產品。預料NVIDIA財報內容將成為台股新一波成長動力，替AI供應鏈再注入一劑強心針。

群益投顧研究部副總裁曾炎裕指出，台積電法說展望樂觀後，多家大廠跟進偏多，ASML表示半導體景氣復甦，安謀ARM財測更遠優於預期，市場樂觀期待2月底NVIDIA財報與財測數字。

目前NVIDIA市值為1.7兆美元，上周已打敗Google母公司Alphabet，成為美股市值第三大的公司，並且股價一度衝上741美元。創辦人黃仁勳的身價約為641億美元，居全球第23位。

統一投顧董事長黎方國指出，AI族群是強者恆強，法人會去買趨勢成長股，不會買落後補漲股，但是大部分投資人卻是買落後補漲股，落後股票都漲不起來。

選股上，台新投顧副總經理黃文清建議，NVIDIA財報公布前市場會有期待，包括IP矽智財、晶圓先進製程、先進封裝、伺服器零組件、散熱、銅箔基板等，有非常龐大的商機。

國泰證期研究部分析，NVIDIA在通用型GPU市占率達8～9成，未來可能將跨足ASIC市場，使其在AI硬體維持領先，預期在AI需求強勁下，EPS估季增13％，再創新高。且由ODM端觀察，看好今年AI貢獻將維持逐季成長態勢。

此外，目前AI需求由2023年大型CSP為主，逐漸延伸至國家及企業端全球AI相關資料中心約1兆美元，黃仁勳預期未來4、5年資料中心將擴張至2兆美元晶片，在算力大幅提升下，未來AI支出可望延續擴張，NVIDIA軟體領先且上游產能穩定取得，將在AI產業中維持領先地位。

凱基投顧分析，伺服器、矽智財IP、散熱、PCB等AI概念股16日震盪走低，出現明顯回檔，建議觀察震盪過程中表現相對強勢的個股，在震盪後能否迅速止跌再攻，將是AI概念股短多能否延續的關鍵。

另AI概念股中近期較未有漲勢的封測材料、檢測驗證、AI PC皆出現補漲上攻，且OpenAI執行長奧特曼日前表示想集資7兆美元自建晶圓廠，激勵近期半導體設備全面上漲，吸金力道強勁。