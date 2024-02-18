重量級高息ETF 發除息紅包

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2月除息台股ETF

台股新春開紅盤後展現多頭氣勢，台股ETF基金人氣也持續上升，尤其2月底前將有九檔台股ETF基金進行除息，其中兩檔千億元以上重量級的高股息ETF基金，配發7％～8％的報酬最受矚目，可望帶動一波台股ETF基金投資熱潮。

據統計，去年人氣與規模同步飆升的股債ETF基金，開年以來熱度不減，聯手推升規模增加逾千億元。

今年以來統計至2月5日止，股債ETF基金受益人數分別增加33.8萬人、15.36萬人，整體受益人數分別達640萬與127萬人的新高，規模也分別增加378億元、680億元，由於今年股債各有投資利基，ETF基金市場也將持續火熱。

值得注意的是，2月底前多檔台股ETF基金將進行除息，其中擁有近120萬受益人的國泰永續高股息本季預估配出7％以上的配息率，去年竄起的復華台灣科技優息（00929）更有機會高達8％以上，成為市場討論的熱門標的。

國泰永續高股息（00878）成立三年多來，連續配發13季配息且次次完成填息，以去年的配息紀錄來看，平均填息天數為4天，能否持續填息備受矚目。

近期績效表現不俗的群益台ESG低碳、元大臺灣ESG永續等ETF基金，主因結合ESG題材成為熱門ETF基金標的。

而這兩檔基金將在2月底除息，分別有半年配2.55％、季配4.69％的穩定股息率，在今年市值型ETF基金看漲下，也成為市場另一焦點。