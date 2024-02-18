吉龍舞新春 法說行情蓄勢待發

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農曆春節結束，市場回歸基本面看待，法人看好觀望資金可望逢回進場布局，2月底前上市櫃法說連發，19、20日有摩根大通舉辦「Taiwan CEO-CFO Conference」，台積電、聯電「晶圓雙雄」及大立光等皆受邀參加，以及英業達、川湖等重量級指標接力登場，關注產業景氣展望。

金龍年台股喜開紅盤，隨上市櫃公司元月營收全數揭露，多家公司也將陸續召開法說會，釋出對2024年產業景氣展望，隨著時序進入2月中下旬，據統計，截至目前已公告的企業中，將於20日至2月底召開法說會的上市櫃公司共計51家，包括半導體、電子零組件、光學、電信、金融等，產業別涵蓋廣泛。

台積電、聯發科等科技巨頭法說會點亮台股2024年產業前景，法人圈紛紛按讚今年好光景。法人指出，台股農曆年後作夢行情正式結束，市場回歸基本面，元月營收揭露後，接續還有2023年年報及今年首季財報將陸續出爐，加上法說會接棒登場，能否帶起新一波法說會前押寶行情，成股民引頸期盼焦點。

未來一周除了有摩根大通「Taiwan CEO-CFO Conference」登場之外，19日中租-KY、20日智原，後續還有致伸、義隆、南茂等也將接力召開法說，為今年產業景氣定調。

台新投顧副總經理黃文清指出，就基本面觀察，較看好以台積電為主的相關AI概念股，包括先進製程晶圓代工、半導體設備耗材、AI伺服器及相關零組件，可望搭上法說題材。

記憶體產業2024年回溫，DRAM／NAND Flash本季價格持續走揚，客戶備貨意願也提升，NAND Flash控制晶片大廠群聯1月營收50.86億元，年增76.71％，創歷年同期次高，且1月整體NAND儲存位元數總出貨量年成長率（Bit Growth Rate）110％也改寫同期高，市場期待法說會可望釋出谷底復甦好消息；近期多家外資券商看旺群聯前景，喊出610元目標價。