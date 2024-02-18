春節出貨強強滾 瓶罐包材三雄 大搶新單

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受惠春節前出貨量增加，瓶罐包材廠三雄福貞-KY、吉源-KY及宏全自結1月合併營收，均創同期新高。為擴大營運規模，瓶罐包材廠今年積極爭取新客戶或新訂單。法人預估宏全的礦泉水及茶飲的寶特瓶、福貞及吉源的涼茶鋁罐及啤酒鋁罐等二片罐，上半年營運穩定成長。

至於吉源及福貞的馬口鐵三片罐，如八寶粥罐及綠豆湯罐等產品，法人則持平看待。

為擴大越南設廠規模，宏全董事會去年11月通過子公司越南宏全公司，在越南平陽省新加坡工業區（VSIP 2A）興建廠房及設置生產線，總投資金額逾7.46億元，以擴大產能布局。

吉源承接大陸加多寶涼茶及金星啤酒的二片式鋁罐訂單；福貞承接涼茶的王老吉、茶活力的植物草本健康飲料、青島啤酒、燕京啤酒及台灣啤酒的二片式鋁罐訂單，均上演二片式鋁罐商機卡位戰。

時序步入2024年初，客戶為因應2月農曆新年旺季，1月積極拉貨，宏全1月合併營收23.16億元，年增21.4％；福貞自結1月合併營收9.04億元，月增2.66％、年增80.62％；吉源1月合併營收4.48億元，年增77.51％，均創同期新高。

吉源指出，隨著中國預期2024年經濟將回升轉好，市場消費水準，應會優於2023年，惟仍應持續觀察大陸整體市場復甦程度。

吉源表示，旗下廣東廠第2條鋁罐生產線，已正式上線量產，主力生產500毫升（C.C.）二片式鋁罐。由於上述新產線設備，具有改型生產的特點，公司亦增加250C.C.新罐型接單