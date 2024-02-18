大陸股市翻身缺的是信心

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台股兔年上衝萬八封關，中國經濟卻是龍困淺灘。過去的一年，世界期待中國「清零」後的經濟反彈並未出現，反見證了資金大規模撤出中國，A股面臨令人震驚的下挫。截至兔年封關前夕，中國內地和香港股市已較2021年高峰蒸發約6.5兆美元，這一趨勢在國際指數提供商MSCI決定剔除66家中國企業時達到了高潮。

這些現象無疑是投資者對中國企業環境及治理結構的不信任，更折射出中國經濟的多重挑戰。綜觀中國2023年股市表現，在兔年封關前夕，上海A股指數從2019年的2,762.5點一度降至2,635.09點，為五年新低；深圳股市跌幅更甚，成份指數從2021年初的16,293.09點跌至7,683.63點，深圳A股從2,690.67點跌至1,455.02點，跌勢令人震驚。

而外資持續透過與香港的交易連結賣出中國股票，今年1月份淨賣出已達20億美元，歷史第6高；一直是大多數新興市場投資組合中最大的中國，去年55檔專注於中國的ETF卻淨流出8.02億美元。

為挽頹勢，中國去年開始降息、降準，補貼銀行財務，匯金宣布買入四大銀行股票與ETF，更在10月臨時宣布增發1兆國債用於公共基礎建設，2024年2月初，進一步降準放錢，全面降準50點、再貼現率25點等政策。

按照過去中國政府「救市」經驗，出現「政策底」之後，「市場底」及「盈利底」將陸續浮現。前述舉措皆被認為是中港股市的「政策底」，照理來說中國的股市應反彈上攻；與此相反，官方數據持續疲軟，房地產的債務危機亦有傳染金融業跡象，致使中國股市反彈無力。

事實上，政治上的不透明和中央訊號的不明確，是市場信心缺失的重要原因之一。市場通常會關注聚焦在經濟議題的三中全會，但中國新一屆政治領導層換屆至今，遲遲未定開會日期，市場未能掌握政策訊號，更讓本已不樂觀的投資者失望。

官方數據的不確定性，也使投資者決策趨於保守。中國統計局公布2023年1～11月全國固定資產投資總額46萬億、較去年增加2.9％，卻少於去年同期公布數字52萬億，針對此巨大矛盾，統計局雖說明「數據間存在不可比較因素」，但已難挽市場信心。此外，去年一整年中國商業零售銷售增長5.8％，全年CPI年增率僅0.2％，下半年CPI年增率更呈現通縮，邏輯上亦有矛盾之處。

儘管如此，「盈利底」使市場仍有理由相信中國經濟已經接近谷底，中國非製造業商務活動指數優於市場預期，規模以上工業企業利潤緩步增長，而陸續出台的貨幣政策，已使M1在今年1月上升4.6個百分點。在政策持續釋出利多的現在，言下之意，中國股市目前最缺乏的－正是投資人信心。

隨中國政府將持續出台政策工具刺激國內經濟，近期市場的動盪，也促使「國家隊」更果斷、更明確的行動，都是希望能快速協助市場信心的恢復，並支持景氣緩步回升。多項政策多管齊出，政策底已現，照著這方向，只要不再有準備下崗的白目官員，預料離中國股市的「盈利底」、「市場底」應該也不遠了，中國經濟復甦有望步上正軌，股市見底緩升。