通膨增溫 Fed降息路現分歧

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美國1月CPI與PPI異常火熱，讓美國通膨前景再度蒙塵，並讓外界質疑今年恐怕等不到降息。對於市場諸多揣測，聯準會（Fed）官員16日對外喊話，聲稱對今年降息仍抱持開放態度。然而，美國前財長桑默思卻態度悲觀，認為Fed下一步恐是升息而非降息。

舊金山聯準銀行總裁戴莉（Mary Daly）16日在預發的講稿中指出，為了穩定物價，Fed仍有許多工作有待完成，她說：「Fed應該抗拒盡快降息誘惑，耐心等待降息時機出現。」

儘管如此，戴莉認為今年降息三次是「合理的預期」，因為最新經濟數據仍在正常的波動範圍之內。戴莉今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）沒有投票權。

至於亞特蘭大聯準銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）則認為，鑒於美國經濟與就業市場依舊強勁，Fed並不急於降息。但他傾向支持今夏開始降息，如果出現更有利的經濟數據，降息時機甚至可以提早開始。今年在FOMC具有投票權的博斯蒂克預估2024年將有兩次降息，如果通膨降溫速度比預期快，降息次數可達三次。

另外，今年也有投票權的里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）的發言較為謹慎。他表示，最新的通膨數據顯示Fed需要有更多信心才能開始降息。他坦承，1月的經濟數據混亂，表現並不太好。

相對於Fed官員對於今年降息仍持開放態度，前美國財長桑默斯則大潑冷水，他在接受媒體訪問時警告，由於通膨壓力有增無減，Fed的下一步恐怕是調高利率。

桑默斯聲稱：「下一步行動很有可能是升息，而不是降息，這樣的可能性已經上升到15％，Fed必須非常謹慎。」

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼認為，1月通膨數據超出預期，可能是企業傾向在年初重訂未來一年產品與服務價格，導致數據可能失真。分析師認為，要研判通膨是否升溫，應持續觀察相關數據到2月是否強勁。

目前市場已將Fed降息時機再度延後。據芝商所Fed Watch數據指出，交易員現押注5月利率不動的機率已升到61.6％，6月首度降息一碼的機率則已過半到53.7％。