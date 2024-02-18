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美擬補貼英特爾逾百億美元

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外媒17日引述消息人士透露，美國政府考慮給予英特爾（Intel）超過100億美元補貼，可望成為美國推動晶片在地製造計畫最大手筆的補助案。英特爾的補貼方案預料包括貸款和直接補助，但目前仍不清楚兩者比例。

英特爾16日股價收低1.2％，報43.51美元，媒體披露這項消息後，激勵盤後英特爾股價上漲1.45％，至44.14美元。但今年迄今英特爾股價仍累跌逾13％。

自拜登上任以來，晶片企業已在美國投資超過2,300億美元，拜登內閣的目標是在2030年前，至少在美國打造兩座先進半導體聚落。

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