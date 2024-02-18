孫正義籌創晶片企業 抗衡輝達

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外媒17日引述內情人士透露，軟體銀行（SoftBank）創辦人暨執行長孫正義計劃籌資1,000億美元，創立一家AI晶片合資公司，欲挑戰輝達在AI晶片市場的霸主地位。

代號為「Izanagi」的計畫將供應AI所需的半導體。知情人士表示，軟銀可能出資300億美元，剩餘的700億美元將來自中東機構等外部夥伴。這項計畫代表AI軍備競賽大躍進，也彰顯孫正義對AI潛能完全實現的願景。

在孫正義擴大AI布局之際，AI加速器市場由輝達獨領風騷。市場調研公司IoT Analytics數據顯示，截至2023年底，輝達在資料中心GPU市場的市占率高達92％，而超微和英特爾等業者占其餘8％。

消息人士表示，孫正義希望成立一家能與安謀（ARM）互補的晶片企業；軟銀握有英國晶片設計巨頭安謀約90％的股權。外傳安謀執行長、同時也是軟銀董事會成員哈斯（Rene Haas）正就這項計畫提供孫正義建議。

軟銀財務長後藤芳光（Yoshimitsu Goto）2月份稍早表示，安謀不久後將成為AI界不可或缺的存在，並稱安謀是軟銀旗下企業的重中之重。市場看好安謀上季財報和財測，安謀也不負眾望繳出亮麗的成績單，激勵股價在過去一個月狂飆95％。

孫正義欲創立與輝達分庭抗禮的晶片企業，與他有意與OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）的合作相區隔。奧特曼計劃籌資5兆至7兆美元設立自家晶片廠，以提升全球晶片產能。

報導稱，孫正義過去不乏大手筆投資經驗，軟銀規模1,000億美元的願景基金（Vision Fund）即是一例。但這個史上最大科技創投基金的投資成果好壞參半。