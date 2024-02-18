輝達目標價 投行喊上1,200美元

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人工智慧（AI）熱潮讓輝達成為當紅炸子雞，並躍居美國市值第三大企業。專家將輝達喻為AI界的蘋果公司，認為其成長速度更甚蘋果，意味著輝達後市看俏。投行Loop Capital甚至針對輝達給予1,200美元超高目標價，意味它還有63％的上漲空間。

任職瑞銀（UBS）時期追蹤蘋果，現為研調機構Melius分析師的雷茨（Ben Reitzes）將輝達比擬為AI界的蘋果，主要理由有三，其一是終端市場較先前預期更大。

iPhone問世取代了相機、攝影機、答錄機和個人數位助理，讓智慧型手機成為獨一無二的裝置。輝達的晶片提供AI應用不可或缺的功能：加速AI處理速度，並逐漸挺進軟體和服務領域。

其二是輝達CUDA處理平台。軟體的重要性不斷提升，雷茨認為輝達和蘋果一樣，皆可視為是軟體公司。CUDA是輝達的軟硬體整合技術，能讓客戶建立應用。第三，輝達的軟體能讓其從經常性服務持續獲得收入，與蘋果從應用程式銷售和訂閱服務創造現金如出一轍，但輝達達成速度較蘋果更快。

看好輝達獲利前景，華爾街多家投行相繼調高其目標價，最新加入該行列的Loop Capital除了給予輝達「買入」評級，並對其設定1,200美元超高目標價，代表它還有63％的上漲空間。至於Melius分析師雷茨則把輝達目標價上修至920美元。