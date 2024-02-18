艙門掉落事件 凱爾洪：先承認錯誤

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美國飛機製造商波音（Boeing）執行長凱爾洪（David Calhoun）表示，對阿拉斯加航空1月5日發生737 MAX 9型客機艙門飛行途中突然掉落事件，波音必須承認錯誤，並解決該型客機因此停飛而產生的連帶問題。

這起艙門掉落事件引發全球關注，導致全球171架相關型號的波音客機停飛，並令波音客戶感到震驚。凱爾洪在發生事故後首次發表講話時強調，波音在事件中有該負的責任。媒體取得波音在事發數天後舉行全員「安全會議」討論飛機安全問題的錄音檔記錄，並報導凱爾洪在會上說：「我們會處理這個問題，首先要承認錯誤。」

他強調：「我們處理問題的每一步，都要做到百分之百的完全透明。我們將會跟負責調查的美國國家運輸安全委員會（NTSB）合作，去找出導致事故的原因。」雖然凱爾洪在會上提到波音有錯誤，但沒有說明是什麼錯誤，其他在會上發言的高層提醒大家別妄加猜測。

艙門事件發生後的隔天，主管機關下令停飛171架737 MAX 9客機，並必須進行檢查。聯合航空與阿拉斯加航空表示，他們在檢查過程中發現，飛機有其他零件鬆脫的情況。

針對阿拉斯加航空的飛機艙門掉落事件，凱爾洪和波音的工程師團隊正仔細研究從搜尋而來的各項線索，以了解發生問題的原因。雖然這次肇事客機的「內嵌式艙門」門塞，以及被視為因鬆脫而成頭號禍首的螺栓已找到，但NTSB人員仍在調查艙門噴飛是怎樣發生。

波音高層表示，航空業對艙門事件感到震驚。凱爾洪在波音全員會議上表示，各家航空公司跟波音一樣，都對這起事件感到不寒而慄。但他強調航空業一直對波音完全有信心，他們未來也將會如此。

波音在2018年和2019年發生過兩起致命的737 MAX 8墜機空難，造成共346人死亡，導致數百架已交付的737 MAX系列客機被全球停飛，至於新生產的737 MAX系列客機亦停止交付客戶，事件讓波音聲譽嚴重受損。

就在波音陷入停飛困境之際，凱爾洪臨危受命在2020年初擔任執行長。雖然他上任之初又面對新冠疫情對全球航空業造成沉重打擊，但他仍帶領波音逐步擺脫困境。

經過艙門掉落事件而導致171架MAX 9客機停飛後，波音高層就飛機安全性趕緊去安撫航空業客戶，並著手推出一套檢查流程，加快被停飛客機完成檢查的速度來重新投入服務。

凱爾洪強調，艙門掉落事件的後續檢討將有助波音改善飛機安全。他強調波音會致力解決各種問題。