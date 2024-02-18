布王會 強調台海和平穩定

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近期中美高層密集會晤概況

中美高層在兩國元首去年11月舊金山會晤後開始密集會面。繼今年1月底在泰國曼谷與白宮國安顧問蘇利文會談後，中國外長王毅於德國時間16日與美國國務卿布林肯會面，雙方除聚焦台海問題、同意保持各項溝通管道外，王毅還要求美方尊重中國發展，解除對中企的制裁等。分析人士推測，兩人此次會面，或意在安排兩國元首於春季通話。

綜合外媒報導，中國外交部17日上午發布新聞稿稱，王毅與布林肯16日在慕尼黑安全會議場邊會晤，王毅表示，去年底兩國元首成功會晤，達成重要共識。目前雙方最重要的任務就是按照兩國元首的戰略引領，讓「舊金山願景」成為現實，推動中美關係沿著健康穩定永續軌道發展。

王毅表示，美方應客觀理性看待中國發展，奉行積極務實的對中政策，將美國總統拜登的承諾落實處，體現在具體行動中。他指出，美方把「去風險」搞成「去中國」，建「小院高牆」，搞「對中脫鉤」，終將反噬自身。他要求美方解除對中國企業和個人的非法單邊制裁，不得損害中國的正當發展權益。

針對台海問題，王毅強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土的一部分，這才是台灣問題的真正現況。試圖改變這一現狀的是「台獨」分裂活動和外在勢力的縱容支持。美方如真想台海穩定，就應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，將不支持「台獨」的表態落實。

另一方面，據美國務院發言人米勒轉述，布林肯和王毅均認同在美中一系列戰略議題中維持溝通管道暢通的重要性，包含在接下來數月內在重要議題上舉行磋商和高層會議。此外，布林肯也對王毅強調維持台海和平穩定的重要性，重申就中方支持俄羅斯對烏戰爭與俄國國防工業的憂慮。雙方並就中東地區和朝鮮半島局勢交換意見，同意未來由雙邊資深官員跟進討論。

另外，王毅在慕尼黑安全會議期間還與英國外相卡麥隆見面，這是卡麥隆去年11月擔任外相以來與王毅的首次見面。王毅表示，中英雙方應共同努力，擴大利益交會點，加強交往合作，妥善處理分歧矛盾，推動中英關係重回健康穩定發展的正確軌道。卡麥隆則提出對英國國安利益重要的問題，包含紅海的航行自由。