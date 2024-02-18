陸春節瘋國旅 訂單翻倍

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近年大陸春節電影票房表現概況

為期8天的大陸春節假期17日結束，據大陸各旅遊平台回饋顯示，今年龍年春節假期，大陸國內遊、出境遊均較上年同期大幅增長，並超過2019年疫情前同期水平。其中，境內景區門票訂單年增逾6成，境外景區門票訂單較2019年增長逾130％。

另一方面，燈塔專業版17日資料顯示，2024年大陸春節檔期電影總票房突破人民幣（下同）80億元，總觀影人次突破1.61億，雙雙打破2021年創下的大陸影史春節檔最高紀錄。其中，「熱辣滾燙」、「飛馳人生2」、「熊出沒·逆轉時空」暫列今年春節檔票房前三位。

澎湃新聞網17日報導，今年大陸春節假期從2月10日至17日共計8天，18日因調休而改為上班日。由於近年大陸先是受到新冠疫情影響，2023年初解封後又面臨民間消費疲弱，令經濟表現失色，因此大陸政府與民間企業均將今年春節視為衝刺買氣、提振消費的良機，希望在龍年開年拚出佳績，搏取好采頭。

攜程旅行指出，2024年春節假期大陸跨省旅遊訂單占比57％，比去年翻倍增長。北京、上海、廣州、深圳、成都、杭州、重慶、西安、南京、蘇州等是春節假期旅遊訂單較高的城市。

大陸境內景區門票訂單年增逾60％，從人群來看，親子、父母共同出遊成為主流方式。

另據同程旅行資料顯示，今年春節大陸境內熱門城市的機票、火車票、酒店預訂年漲幅均超過3成。返鄉客流高峰早在春節前夕即已開啟，熱門返鄉目的地集中在川渝地區、華中地區的省市。

海外出行方面，今年春節期間，境外景區門票訂單較2019年增長超過1.3倍。其中，新加坡、泰國、馬來西亞等免簽國家旅遊訂單增長較高，合計較2019年增長逾3成