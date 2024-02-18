開年不到兩個月 陸23家會計事務所遭罰

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儘管陸股「跌跌不休」，但大陸政府加強監管市場腳步沒有停下來。截至2月14日，45天內已有23家會計師事務所挨罰。初步統計，2024年以來，針對會計師事務所的執業情況，監管單位至少已開立46張罰單，涉及23家事務所、98位從業人員。從違規情況來看，年報審計未勤勉盡責成為監管重點。

券商中國報導，大陸證監會1月19日已經表示，近期證監稽查執法著重從多個方面扎實推進工作。其中，對從事保薦承銷、審計會計、法律等證券服務的中介機構「一案雙查」（意指對失職失責行為問責），警示資本市場「看門人」提高執業品質。值得注意的是，超過八成的罰單都指向年報審計問題。少數事務所被罰，與獨立性專項檢查存在未依規定輪換，或IPO項目執業有問題等有關。而年報審計的違規行為主要包括應收帳款審計程序有瑕疵、個別函證的程序有瑕疵、風險評估程序執行不到位等問題。

對於年報審計工作中存在的違規情形，大陸監管單位輕則出具警示函，責令改正或要求談話，重則罰款，甚至暫停業務開展。 業內人士表示，大陸證監會多次強調，要確實落實監管「長牙帶刺」，加上春節前夕大陸證監會換帥，改由以強硬監管聞名的吳清接替易會滿出任證監會主席，預期大陸對會計師事務所的監管將持續趨嚴。