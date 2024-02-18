投等債、價值股投資有看頭

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上一次的專欄中我們提到今年中國可望推出較具意義的刺激政策，在這樣的背景下該如何布局股債資產？

在固定收益方面，聯博預期中國政府的貨幣政策將維持寬鬆格局不變，這將支撐中國固定收益相關資產。中國貨幣政策的立場與多數已開發國家大相逕庭，為了對抗通膨，歐美央行維持高利率更長一段時間；反觀中國，年化消費者物價指數幾近於零，央行更有本錢推行寬鬆貨幣政策。

聯博認為，寬鬆貨幣政策將有利於中國的投資等級公司債。若中國經濟持穩而利率維持相對低檔，預期公司債殖利率也將維持低水位且利差有收斂空間，類似狀況也在其他經濟體上見過。參考過往其他具備類似條件的市場，在固定收益領域中，部分中國公債及境外的高評等信用債券具備投資潛力。

有鑑於美元的利率高出很多，預期中國企業將大幅透過國內市場進行再融資。此舉也可望降低境外市場公司債供給過多的疑慮，有利殖利率持穩。

股市方面，聯博認為，投資人不應受到房地產不振而裹足不前。中國走出房市泥淖可說近在咫尺，有望未來一年或兩年就能告別房市危機，中國經濟成長背後的內容可望更加健康。中國政府推動的經濟改革，將因消費、服務、科技及高附加價值製造等領域的創新，貢獻更多經濟成長力道。

聯博認為，中國股票長期展望看俏。中國股票評價面已來到近10年的低檔甜蜜點，相對追蹤已開發國家股票的MSCI世界指數，也是呈現物美價廉狀況。

但不可否認，當前中國企業獲利承壓，但這也意謂著中國企業獲利有機會在2024年底前出現強勁反彈。根據市場共識的預估值，中國境內股票2024年獲利預估可望成長16％，全球已開發國家股票則預估將有9％成長。未來獲利可望反彈，加上目前評價面處於低檔，會是布局中國股票部位的好時機。

進入低成長的新時代，以價值取向的投資方式會有益於股市投資人。這表示將目光聚焦在精選評價面具吸引力，同時搭上政府經濟及政策目標的順風車；舉例來說，專注在科技安全及中國減碳的企業。此外，工業景氣循環領域亦看到投資機會，像是廣泛布局海外的巴士與堆高機製造商。

無庸置疑的，中國正在改變，轉型的陣痛常對金融市場帶來諸多不確定性。若投資人可不受短期的利空干擾，而願意以長線觀點看待中國經濟朝向更健康、更永續增長之路邁進，此時中國市場何嘗不是一個人棄我取的絕佳良機？