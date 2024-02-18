保單檢視停看聽 補強缺口

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2024年龍年到來，國人多會在年前好好大掃除一番，或是居家修繕。壽險業者表示，此時更是檢視自身或家庭保單的好時機，幫自己的保障抓漏，如有需要補強的缺口，應趁早規劃，把錢花在刀口上，才能發揮最大的保障效用。

民眾投保後習慣將保單「收得好好」，直到風險來臨才會把保單拿出來仔細查看，這樣往往會讓自己暴露於風險之中。

富邦人壽表示，建議用「停看聽」保單檢視法，定時留意自己的投保狀況，因應不同人生階段適時調整與補強。

第一，「停」下腳步檢視當年度保障視圖。舉例，30歲的上班族青年，和面臨退休生活和長照規劃的60歲壯年，兩者保障需求截然不同，同樣一張保單提供的保障範圍可能無法終生適用，建議應每年定期為自己的所有保單總健檢，從壽險保障、意外保障、醫療保障、長照保障、養老保障等五大面向著手，讓自己站在人生十字路口上聰明規劃，避免未來發生意外時打亂生活步調。

第二，「看」見未來需求。即便同樣是30歲的上班族，或60歲的屆退族，也會因性別、婚姻狀況、家庭角色等各種因素而有不同的需求，建議民眾可以從保障金額、保障範圍（給付項目）與投保資料等項目自我檢視，除了可以讓保戶掌握現有保障外，更能透過每年定期的保單健檢，通盤思考人生規劃，並選擇合適的保險商品，轉嫁未來可能發生的風險予以保障。

第三，「聽」保險專業人士幫你忙。可透過保單健檢報告統整保戶現有保障內容，包含意外、醫療前中後期、重大傷病、失能，及退休準備，讓保戶更容易了解自己的保障需求和風險缺口，業務員也能依健檢報告對症下藥，並透過與保戶諮詢過程中，給予專業的保險規劃建議。

另外，上班族領年終獎金的時期，保誠人壽建議，善用保險多元性，同步執行多個理財計畫，因家庭理財和保險目標隨著家庭成員年齡、身份轉變而有所不同，常常同時有數個目標。而保險的多元性就是可以好好善用的工具，像是幫子女儲備未來的出國留學教育金，可用外幣分紅保單；幫自己或另一半準備未來的退休金，可透過新台幣分紅保單來規劃，以保單分紅增加退休後的被動收入；想兼顧人生打拚時期的風險保障與個人理財，可透過兼具壽險保障與資產配置的投資型保單。

第一金人壽表示，不論目標為何，都需要完善的資金規劃及保障防護網，利變年金險正是財富累積的好幫手。第一金人壽總經理林元輝表示，小資族可以選擇「定期繳」，固定扣款或刷卡繳保費、預留圓夢基金，每月最低只要3千元即能規劃；若手邊有年終獎金、績效獎金或其他收益，可隨時透過「不定期繳」投入，單筆1萬元就能加碼，穩健累積資產。另外，不論目標為何，需要完善的保障當後盾，可選擇定期壽險。

此外，壽險業者也提醒民眾，保險需要每年做適當的調整，在面對風險發生時，才能真正發揮保障效果，給予最實質的幫助，讓自己及家人多一份安心，年年過好年。