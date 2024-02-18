家庭理財、保險規劃 掌握三步驟

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提到規劃家庭理財，保誠人壽建議，首先要「盤算」，了解家庭財務現況，例如，家庭每個月有哪些固定和額外的收入與支出，如房貸、水電瓦斯、給父母的孝親費等固定支出，以及偶爾產生的非固定開銷，如子女的學雜費、家人出遊的旅費等，最好的方式是透過記帳，全盤掌握這些數字與金錢流向。

下一步是「建立預算與儲蓄計畫」，先了解每個月必要的和可節省的花費，必要的花費可以用預算法來規劃，例如知道每個月要繳3萬元的房貸，在收入中預先保留六個月的房貸金額備用。

最後一個步驟，就是「設定且量化理財與保險目標」。每個人都會設目標，但總有「知易行難」的感覺，主因在於沒有量化。例如目標為「想存到換屋頭期款」、「準備小孩的教育金」，卻少了量化的指標。套用設定KPI的概念，較好的量化方式為「想在三年後存到300萬元的換屋頭期款」、「準備十年後小孩上大學的200萬元教育金」。並善用保險的種類、繳費期別相對多元的特性，找到適合的保單，對應在不同的理財需求與目標上。

法國巴黎人壽表示，分紅保單是一種兼具「壽險保障」以及「紅利共享」的保險商品，除了保險給付外，透過區隔資產的分紅帳戶運作，由專業團隊來投資管理，保戶還有機會可獲得保單紅利。

另外，金管會持續推動小額終老保險，除透過監理措施獎勵保險業者開發設計與推廣銷售外，亦鼓勵消費者多加運用投保小額終老保險，建構基本保險保障。