比亞迪董事長王傳福 造車如蓋房 引領智慧駕駛

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已把銷售據點開到汽車生產大國日本的大陸車廠比亞迪，2023年第四季賣出52.64萬輛電動車，超越特斯拉的48.45萬輛，一躍而為全球最暢銷的電動車廠。獲得此一佳績的比亞迪董事長王傳福，並未因此滿足，他進一步宣稱，公司未來將在智慧化領域投入人民幣（下同）1,000億元，研究整車智慧科技路線，引領電動車發展方向。

研發不手軟 豪擲千億人民幣

1966年2月出生於安徽省無為縣的王傳福，自小家境貧困，初中畢業前父母相繼去世，他和哥哥、嫂嫂相依為命。王傳福17歲考上中南礦冶學院（中南大學前身）冶金物理化學專業，畢業後進入北京有色金屬研究總院攻讀碩士，期間曾主持研究並突破電池容量技術瓶頸，因此被破格提拔為副教授。

1993年，北京有色金屬研究總院和包鋼集團合作，在深圳成立比格鎳氫電池有限公司，王傳福因能力出眾被任命為該公司總經理。令王傳福印象深刻的是，當年深圳街上很多人在使用「大哥大」手機，而售價2萬至3萬元的手機內部一塊小小的鎳鎘電池竟要價上千元。

1995年，年僅29歲的王傳福看好手機電池發展前景，決定辭職創辦比亞迪，並於兩年後開始自主研發生產鋰電池，王傳福當時不僅身兼銷售與工程師職務，甚至在工期緊張時還會親自上生產線工作。經過多年努力後，比亞迪股份於2002年在港交所上市（後來還登陸A股）。

憑藉敏銳的商業嗅覺，王傳福於2003年跨足汽車業，當年透過收購西安秦川汽車公司等一連串操作，取得生產資格，開始造車之路。

在王傳福的帶領下，比亞迪備受資本青睞。2008年，股神巴菲特（Warren Buffett）投資比亞迪，成為其在大陸投資的第一家企業。歷經多年發展，王傳福旗下已有兩家上市公司：比亞迪股份、比亞迪電子。

2023年第四季，比亞迪成為全球電動車銷量冠軍。市場分析，比亞迪奪冠符合預期，反映出該公司透過多元產品線、價格優勢的市場策略取得成功。

寧願走得慢 打好電動車基礎

展望未來，王傳福於1月舉行的比亞迪夢想日活動上，發表比亞迪智慧化戰略，他強調「打不好電動化地基，就建不起智慧化高樓」，製造智慧汽車就像蓋房子，不是寫程式就能做好，必須以汽車電動化為基礎，若基礎做不好就是在蓋危樓。他強調，現階段，智慧駕駛比無人駕駛更有可行性，「比亞迪寧願走得慢一些，也要追求安全可靠的智慧化駕駛方案」。