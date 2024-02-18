蔚來汽車創辦人李斌 中國版馬斯克 預言汽車革命

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大陸電動車市場飛速發展，市場競爭進入白熱化階段。以「造車新勢力」之姿占有一席之地的蔚來汽車創辦人李斌，近日發出內部信指出，未來兩年是汽車行業變革的最重要階段，競爭激烈程度會超乎想像，「要有足夠的思想準備，放棄幻想，直接面對挑戰」。

競爭將激烈的超乎想像

李斌具有洞悉市場風向的行銷能力，以及追求創新的企業精神，被稱為「中國版的馬斯克」。在近年大陸產業發展上，李斌首次創業就乘上互聯網風潮，於2000年聯合成立網際網路企業易車網，為車企和4S店及消費者三方架起橋樑，成功填補了市場的空白。

看準車市周邊服務的需求，易車網成立僅三個月，用戶就突破2萬人，首頁日均瀏覽量更超過百萬次。2010年，年僅36歲的李斌在紐交所敲響上市的鐘聲，帶領易車網成為第一家在美股上市的汽車媒體公司。

回顧成長的起點。李斌於1974年6月出生在安徽省安慶市下的鄉村，做為「留守兒童」，自小由外祖父母養育。憑藉自身努力，擠入北京大學的窄門，修習社會學系並在大學期間輔修法律及計算機專業，成為北大第一個考取電腦系統分析師的文科生。

他於2014年創立的蔚來汽車，成為創業之路的里程碑，由於曾創辦易車網、易鑫和蔚來汽車，且投資過摩拜單車，李斌也被陸媒稱為大陸的「出行教父」。

在大陸市場取得的成功有目共睹。蔚來僅花數年時間，就從一家新創公司，成長到大陸強勢發展的電動車製造商之一。但過程也非一帆風順，李斌於2019年歷經過至暗時刻，蔚來先後面臨電池問題大量召回車輛，然後又因為不耐虧損，全球裁員上千人。最後力挽狂瀾，將公司從破產邊緣拉回，也令人見識到李斌應變經營的能力。

迎戰Tesla 不懼加州溫室之花

對標美國電動車龍頭特斯拉（Tesla），李斌將特斯拉形容為「加州溫室裡的花朵」，到中國來未必能適應激烈的市場環境。他歡迎特斯拉到中國建廠，證明中國市場的重要性，也給消費者更多選擇，但最終勝利一定屬於中國汽車品牌。

李斌曾說，中國大部分企業家和創業者都非常幸運，生活在一個單邊向上的時代。但從歷史和社會發展的角度來說，這並不是常態，應該有更多對於週期和風險的意識。

對於2024年，蔚來將推出代號為「阿爾卑斯」的第二品牌，主打家庭市場、售價約人民幣（下同）20萬～30萬元。李斌對此還是一貫舉重若輕的風格說，新品牌的VB車（Verification Build，開發驗證試製樣車）早就下線了，李斌強調：「我們不著急，決定先等一等，等大家都筋疲力盡了我們再進去。否則現在降價，什麼水花都不會有。」