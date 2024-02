小米創辦人雷軍 創業最終章 問鼎全球車企TOP 5

小米創辦人雷軍在手機、智慧家居等領域發展的相當成功,產品在台灣也甚受歡迎。但他選在新能源車市場殺成一片紅海之際,決定揮軍加入戰場,並宣稱是他最後一次重大創業。能否如過往一樣續創成功佳績?受到市場的高度關注。

54歲理工男 跨界殺入紅海

翻開54歲「理工男」雷軍豐富的創業史,始於他就讀武漢大學時,與志同道合的朋友創建三色公司。但由於業務零散,公司遲遲沒有明顯進展。曾有拓展機會的「仿製漢卡」業務,也因為競爭力不強續航力不佳,加上公司管理也有問題,最後只能關門大吉。

之後雷軍加入了金山公司,一待就是20多年,期間也參與創立北京金山軟件,經歷「盤古軟體」等一次次的失敗,在完成帶領金山公司成功上市後,雷軍決定重拾兒時「要做一個偉大公司」的夢想。

2010年,雷軍總結過去的經驗與教訓,從金山公司辭職從頭再來。他推翻了「金山系掌門」、「知名投資者」等輝煌的前半身,創辦了「小米」公司。

經過十幾年的奮鬥,雷軍帶領小米打敗早期的中興、酷派、聯想、奇酷、魅族、樂視、金立等手機品牌,最後與華為、榮耀、步步高Ov兩大系等品牌一起存活在大陸智慧手機紅海中。小米以高CP值產品著稱,成為大陸智慧手機品牌的一方之霸。

如今,雷軍決定在電動車已殺成紅海的局勢下,揮旗進軍,並再度發出豪語,要在15~20年內,成為全球前五的汽車廠商,要為大陸汽車產業全面崛起而奮鬥。

這讓人回想起他曾說,不被恥笑的夢想,就不算夢想。這句話來源於2013年在烏鎮世界計算機大會上,雷軍在蘋果高級副總裁Bruce Sewell等商業鉅子前,發願小米要在5~10年內,在智慧型手機市場上,成為世界的老大。

沒想到Sewell回他:「It’s easy to say, hard to do」(這容易說,但難做)。雷軍形容,他在台上瞬間臉紅,但也沒因此被打倒,反而樂觀看待。

事實證明,儘管不是老大,他仍實現了曾經被取笑的夢想,小米手機去年全球市占率12.5%,僅次於蘋果、三星,排名第三。

小米預計2024年上半年推出第一輛小米汽車,但放眼全球市場,美國有以電動車崛起的特斯拉,以及其他想超越特斯拉的品牌,德國、日本也有百年汽車老店奮發想突破燃油車品牌的傳統框架,推出電動車產品,挑戰相當大。

15年見真章 預約小米系成就

加上大陸還有源源不絕的大陸造車新勢力:蔚來、小鵬、理想、零跑,吉利旗下的極氪等,連通訊巨頭華為也加入造車市場。雷軍的造車夢,到底能不能達到小米系的成就,15年後見分曉。