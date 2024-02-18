小米創辦人雷軍 創業最終章 問鼎全球車企TOP 5

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小米創辦人雷軍在手機、智慧家居等領域發展的相當成功，產品在台灣也甚受歡迎。但他選在新能源車市場殺成一片紅海之際，決定揮軍加入戰場，並宣稱是他最後一次重大創業。能否如過往一樣續創成功佳績？受到市場的高度關注。

54歲理工男 跨界殺入紅海

翻開54歲「理工男」雷軍豐富的創業史，始於他就讀武漢大學時，與志同道合的朋友創建三色公司。但由於業務零散，公司遲遲沒有明顯進展。曾有拓展機會的「仿製漢卡」業務，也因為競爭力不強續航力不佳，加上公司管理也有問題，最後只能關門大吉。

之後雷軍加入了金山公司，一待就是20多年，期間也參與創立北京金山軟件，經歷「盤古軟體」等一次次的失敗，在完成帶領金山公司成功上市後，雷軍決定重拾兒時「要做一個偉大公司」的夢想。

2010年，雷軍總結過去的經驗與教訓，從金山公司辭職從頭再來。他推翻了「金山系掌門」、「知名投資者」等輝煌的前半身，創辦了「小米」公司。

經過十幾年的奮鬥，雷軍帶領小米打敗早期的中興、酷派、聯想、奇酷、魅族、樂視、金立等手機品牌，最後與華為、榮耀、步步高Ov兩大系等品牌一起存活在大陸智慧手機紅海中。小米以高CP值產品著稱，成為大陸智慧手機品牌的一方之霸。

如今，雷軍決定在電動車已殺成紅海的局勢下，揮旗進軍，並再度發出豪語，要在15～20年內，成為全球前五的汽車廠商，要為大陸汽車產業全面崛起而奮鬥。

這讓人回想起他曾說，不被恥笑的夢想，就不算夢想。這句話來源於2013年在烏鎮世界計算機大會上，雷軍在蘋果高級副總裁Bruce Sewell等商業鉅子前，發願小米要在5～10年內，在智慧型手機市場上，成為世界的老大。

沒想到Sewell回他：「It’s easy to say, hard to do」（這容易說，但難做）。雷軍形容，他在台上瞬間臉紅，但也沒因此被打倒，反而樂觀看待。

事實證明，儘管不是老大，他仍實現了曾經被取笑的夢想，小米手機去年全球市占率12.5％，僅次於蘋果、三星，排名第三。

小米預計2024年上半年推出第一輛小米汽車，但放眼全球市場，美國有以電動車崛起的特斯拉，以及其他想超越特斯拉的品牌，德國、日本也有百年汽車老店奮發想突破燃油車品牌的傳統框架，推出電動車產品，挑戰相當大。

15年見真章 預約小米系成就

加上大陸還有源源不絕的大陸造車新勢力：蔚來、小鵬、理想、零跑，吉利旗下的極氪等，連通訊巨頭華為也加入造車市場。雷軍的造車夢，到底能不能達到小米系的成就，15年後見分曉。