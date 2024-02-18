人事異動站 2月2日至2月15日

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一、工商企業

◎聯茂電子公司治理主管周榮燦卸任，由彭證鴻新任。

◎三貝德數位文創副總經理范玉璋卸任。

◎寶碩財務科技副董事長由許嘉濬新任。

◎科誠研發主管由牛元佑新任。

◎鴻翊國際副董事長由田朝益新任。

◎路迦生醫財務主管劉鶯敏卸任，由鈕心惟新任，公司治理主管由鈕心惟新任。

◎凱納財務處長由李玲榕新任。

◎家和有線及數位天空服務董事長陳協和卸任，由張維民新任。

◎暄達發言人由王智緯新任。

◎精確實業研發主管王永順解任。

◎昱臺國際內部稽核主管高嘉淇卸任，由楊澤民新任。

◎慶康科技會計主管廖啟財辭職，由翁于鈞新任。

◎希華發言人游淑貞卸任，由陳春蓉新任。

◎創新新零售內部稽核主管由鍾惠君新任。

◎碩陽電機無錫總經理林明昌卸任，由許訓嘗新任。

◎雅茗天地行銷長由王家茵新任。

◎揚智總經理及發言人程心璿辭職，由陳嘉修新任，公司治理主管江顯杰卸任，由侯怡如新任，財務主管由侯怡如新任，會計主管由巫雅雯新任。

◎川飛能源內部稽核主管陳健燄卸任，由李重君新任。

◎晟德大藥廠投資長、營運管理長由王素琦新任。

◎昇華娛樂傳播會計主管、公司治理主管陳致豪辭職，由蕭惠玲新任，內部稽核主管利爾祥卸任，由陳鴻時新任。

◎鑫創電子內部稽核主管羅育采辭職。

◎和碩聯合科技資訊安全長李毅心退休，由江家慧新任。

◎晶鑽生醫財務主管林哲吉辭職。

◎地心引力內部稽核主管林則言辭職，由何筱葳新任。

◎北城總經理石明煌退休，由林美君新任。

◎南光發言人由王桂芬新任。

◎現觀科行動智慧事業處副總經理張孝澤卸任，由林伯洪新任。

◎文曄發言人楊幸瑜卸任，由林冠男新任。

◎兔將財務暨會計主管李碧珠辭職。

二、金融機構

◎彰化商業銀行發言人由王淑芳新任，資訊安全長由林玉葉新任。

◎越南國泰產物保險董事長由陳謹洲新任。