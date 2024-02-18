N°168 PRIME牛排館 新菜上桌

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迎接嶄新的一年，連續榮獲台北米其林指南推薦餐廳N°168 PRIME牛排館（大直本館）即日起推出全新菜單，以經典再現和創意翻新為最大特點，開啟賓客們的美味饗宴之旅，開春就來享受味蕾之旅，為饕客帶來美味體驗。

N°168 PRIME牛排館自2018年至2023年起已連續6年奪下台北米其林指南推薦餐廳肯定，以精湛烹飪技巧、頂級食材和優質服務聞名，長期致力於提供高品質的用餐環境，讓每位賓客享受獨一無二美食饗宴。內部時尚新穎設計風格呈現出浪漫氣氛，更是許多新人求婚夢幻首選場地。張力十足抽象藝術及Art Deco風格，使餐廳在古典華麗氛圍中蘊含當代藝術之美，顧客在藝術兼具時尚感的用餐空間享受各式經典料理，共享浪漫氛圍。

由行政主廚簡郁峯操刀，延續經典、沉穩、內斂風格，秉持著Casual Fine Dining & Family Dining餐飲概念及對頂級食材的堅持，打造一系列特色料理，融入特色食材與細膩烹調手法，使每一道料理層次鮮明，賦予饕客們全新感受。

主廚特別選用日本北海道生食級2L干貝，口感軟嫩彈牙，搭配鯷魚薑黃奶油及下方紫高麗菜作為配菜，層次分明，酸爽解膩。「伊比利火腿沙拉」則精選最高等級Bellota，口感帶有濃郁榛果香氣，火腿的鹹香柔嫩搭配當季台灣草莓、青葡萄、芝麻葉及溫順香甜及酸味的香檳醋，鹹甜交織，輕易虜獲饕客芳心。「奧勒岡火焰藍蝦」精選阿拉伯紅海藍蝦，是美食愛好者絕佳之選。

另外，還有香煎鮑魚以及媲美美國PRIME等級散發出日本和牛的獨特香甜日本F1肋眼牛排，以及紅蘿蔔蛋糕和抹茶慕絲。訂位專線：（02）6602-5678。