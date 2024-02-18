谷關統一渡假村 送4,500元兌換券

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群山環繞的統一谷關，春時櫻花逐漸綻放，宛如初戀般地粉色風暴，瞬間點燃浪漫情懷，此刻沉浸山林裡的溫熱碳酸氫鈉泉，成為了旅人的神往之旅。即日起至6月28日入住和洋雙人房（7,680元起），加碼贈價值4,500元的免費兌換券（含花漾特盛饗宴、主廚手工餅乾伴手禮、粉漾蛋糕1份、Lobby Bar茶飲/咖啡券及桃花狗造型DIY2份），另外可享加人加價折500元優惠。

景點及美食，入住統一渡假村一次享受，Check in後以泰雅迎賓舞揭開熱鬧歡騰的旅遊序幕，運用專案加贈的4,500元免費兌換券將主廚手工餅乾禮盒帶回家，在Lobby Bar享用粉漾蛋糕及咖啡或茶，同時可穿著飯店浴衣在日式庭園享受悠閒時光，更可於山風與芬多精的浸繞下享受暖暖的五行湯與原湯，泡完湯小憩，享受舒心慢活的旅行樂趣。

美味餐食重頭戲「花漾特盛饗宴」，以覆著酥皮的的鱘龍軟玉美人鍋、鱘龍魚燉飯、泰式紅麴肉及三台餐車為主軸，飯後再啜飲玫瑰鹽漬醋飲做Ending，視覺味覺滿分。夜晚手作專屬特色桃花狗DIY，更為假期增添趣味。統一谷關推一站式愜意假期，吃好料、泡溫泉，園區內不僅有桃花樹、櫻花樹造景，日式庭園於夜晚時更有小鹿與蝴蝶光影現蹤，打造絕對舒暢的浪漫時光。