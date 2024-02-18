高出低進 順勢也順市而為

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台股龍年開紅盤當天就以大漲548點作收，漲幅3.03％，成交量爆增到3,248億元。開紅盤這一周，僅兩個交易日就以大漲511點，並創歷史新高紀錄18,725點，及511點的周線缺口。價量齊揚，引動台股上看兩萬點的樂觀聲音。

台股開紅盤的周線卦象為【天火同人】，雖是不利投資求財的卦象，而盤勢也與卦象相左，不過卦象中的多方氣勢明顯，依舊不可否認，加上仔細觀察發覺511點的漲勢中單獨各股的貢獻就400多點，沒有獲得表現機會的個股比比皆是。

時序進入2月倒數第二周，龍年開紅盤的第一周，節令時序則在「丙寅月」的範疇，【澤雷隨】年卦中則是整體卦象的樞紐位置。「隨卦」是的有意思的卦象，只能跟隨，不能做出任何有效提前觀察，也缺乏技術運作的空間。開紅盤的當周就展現卦象的特質威力，接下來龍年的盤勢也就成為了精采可期。

2月台股的投資求財卦象是【澤水困卦】，這是四大難卦之一，在開紅盤就大漲548點下，此卦象似乎又要與市場相左了。事實上不然，卦象中的多空架構，反而是精彩可期，一開始就展現脫困的表演。

【澤風大過】是本周投資求財卦象。說的是壓力與變數，對於事務的執行而言，代表宜展現四兩撥千斤的策略，展現變則通的應變力。對於投資求財而言，也是如此。再以多空架構角度觀察，發覺卦象中的多方氣勢明顯而強勁，但節奏與不乏卻不協調，空方雖然依舊虎視眈眈，卻沒有表現的機會與空間。

就卦象而言，開紅盤的第二周，理論上是漲勢依舊，然市場上選擇旁觀的氣氛十分濃厚，畢竟開紅盤創新紀錄的贏家並不在散戶。整體來說，高出低進，順勢而為，將是「大過卦」的理想趨吉避凶。