喜迎金龍年 達人強棒出擊

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台股逐洞賽個人賽

台股上周迎接開紅盤，因過年封關國際股市仍持續開盤，大盤在開紅盤首日出現補漲行情氛圍，一度衝上18,725再創歷史新高，雖僅有兩個交易日，卻大漲511.18點、漲幅2.82％，櫃買指數也漲2.28％；法人指出，看好目前類股持續良性輪動，有利於台股多頭行情延續，短壓消化後有望出現向上攻勢，本周持續看好AI、網通、矽光子族群類股。

本周重頭戲在2月21日美國輝達（NVIDIA）公告財報，由於市場上AI相關的強勢族群中，如伺服器、AI PC等，多與輝達連動，財報內容和展望將影響AI族群股價上揚的遞延性，與台廠電子股對2024年景氣的影響；另當日還有台指期、選擇權結算，若整體成交量能若持續回溫，也有利於中小型類股持續多方輪動。

本周逐洞賽中，達人們選股布局以網通、半導體供應鏈為主，摩爾投顧分析師林漢偉本周全數更換持股，看好全球掀起半導體建廠潮，有利相關設備廠業績成長，選入美達科技持股3成，並選入正淩，再選入網通股上詮以及大綜、豐藝。

鼎燁投顧分析師黃勇文本周則布局網通及半導體設備廠，看好WiFi-7動能增加，營收增溫，選入立積，再選入在AI訂單湧入下，營運持續成長的華泰，元月營收創新高的正淩，再選蔚華科、東捷。

豐銀投顧分析師龔鴻彬看好切入資料中心、IPC、通訊機房散熱模組的元山，投資比重來到3成5最高，再看好隨著景氣回溫，住宅開工件數上升，選入冠軍，其餘再選入力新、東捷及瑞耘。

顧德投顧分析師趙彭博本周則將資金平均配置，青睞1月營收表現亮眼及技術面上不錯的公司，選入營收年、月雙增的同泰，股價站上二個月來新高，後市仍有上漲機會的瑞耘，其餘再選進大綜、星通及元山。

第十洞逐洞賽中，累計封關前一日及上周兩日之報酬，仍有三位達人成功繳出超越大盤佳績，讓投資人大賺過年紅包錢，本周逐洞賽即將進入倒數決勝期，第十洞冠軍由林漢偉以總報酬25.37％奪下第二冠，黃勇文則以18.13％居次，龔鴻彬、趙彭博則分居三、四名。

隨著逐洞賽即將進入尾聲，本輪賽事也進入最後白熱化階段，除了龔鴻彬以總報酬105.22％暫居第一，黃勇文以77.76％排名第二，但林漢偉、黃勇文、趙彭博三人總報酬率緊咬在70％左右，戰況十分激烈，本周報酬將是能否前進下一輪的重要關鍵。