美達科技攻半導體檢測、正淩受惠AI需求熱 看旺

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林漢偉上周投資報酬

本周操盤心法

本周投資組合

摩爾投顧分析師林漢偉指出，上周台股節後補漲，受惠美股AI指標股連創新高，在台積電創下709元的歷史新高帶動下，加權指數新春紅盤日大漲548點，創下紅盤日第三大漲點，指數更是順利越過2022年的歷史新高18,619點，台股跟上美股腳步創下歷史新高。

本周新選入五檔個股，包括：美達科技（6735）、正淩（8147）、上詮（3363）、大綜（3147）、豐藝（6189）。

選入美達科技是因為全球掀起半導體建廠潮，且廠商加速切入先進封裝，有利相關設備廠業績成長，公司看好今年成長性。正淩因代工金屬散熱片間接出貨美國AI大廠，年初傳出客戶追單利多，產能接近滿載，有利首季營收大幅成長。

選入上詮因為AI伺服器光通訊需求，有利產業技術轉向矽光子解決方案，相關族群買氣增溫，搭配即將登場的MWC大展題材，本周有題材助攻力道。大綜是企業軟體服務大廠，60％客戶屬於工業用戶，受惠企業數位轉型需求，法人樂觀今年營收創新高，且維持雙位數以上的成長幅度。豐藝為半導體通路大廠，出貨比重以歐美客戶為主，主要代理輝達網通產品，受惠輝達業績財報利多，股價有正向連動關係。

本周台股重點觀察輝達財報與重量級公司法說會，透露AI族群與台股企業2024年對景氣的看法。周三有台指期結算，預計台股有機會維持在高檔結算，重點仍在美股科技股表現與台幣匯率走勢。高價股留意矽智財相關法說，另留意落後補漲族群，如重電、軍工與生技等內需政策題材股。