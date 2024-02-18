立積Wi-Fi 7商機點火、華泰AI訂單湧入 營運帶勁

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

黃勇文上周投資報酬

本周操盤心法

本周投資組合

上周台股在台積電大漲、AI族群發威帶動下，加權指數衝上歷史新高18,725點。鼎燁投顧分析師黃勇文指出，美股降息方向不變，今年AI仍是最火熱的產業。本周選入五檔個股，包括立積（4968）、華泰（2329）、正淩（8147）、蔚華科（3055）、東捷（8064）。

選入立積因為Wi-Fi 7的市場動能增加，營收可望受惠。華泰近期因伺服器大廠美超微財報表現亮眼，AI伺服器訂單湧入，帶動營運成長。正淩因通訊、醫療客戶大爆發，一月營收創新高。蔚華科從半導體封測跨足光學檢測，帶來新商機。東捷則是受惠於IC封測設備需求提升，帶動股價上揚。

台股在春節封關期間，台積電因ADR大漲，在金龍年衝上709元，不僅寫歷史新高，加上美股四大指數創高，帶動大盤一舉跨前高點18,619點，創下歷史最高18,725點。外資單日買超562億元，創下史上第五大買超與今年第二大，讓多頭氣勢回流。

由於美國CPI（消費者物價指數）高於預期，市場開始認為美國降息時程會延後。輝達因AI運算晶片需求火熱，2023年股價狂漲230％屢創新高，讓AI浪潮持續在金龍年成為最火熱的產業。

個股方面，台股中AI科技題材持續發酵，相關族群的市場需求與商機可期待，對於台股表現有正面的題材，看好的族群包含IC設計、IP矽智財、半導體等相關類股，都是市場的熱門族群。加上折疊機、重電節能族群、都是有機會長線走多的格局。