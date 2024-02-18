元山散熱需求增、冠軍建材景氣回溫 業績強漲

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龔鴻彬上周投資報酬

本周操盤心法

本周投資組合

上周台股春節連假，只有兩個交易日，但精彩程度完全不輸平時交易日，豐銀投顧分析師龔鴻彬認為，隨著美股在封關由AI帶動浪潮，讓四大指數表現亮眼，也帶動台股在開紅盤日跳空大漲五百多點，藉由台積電（2330）帶動，個股呈現百花齊放，除AI族群之外，散熱、矽光子、軸承都在盤面上有一席之地，族群擴散效應預期會延續到本周。本周選擇的投資組合前兩大為元山（6275）、冠軍（1806），再選入力新（5202）、東捷（8064）與瑞耘（6532）。

行情正式進入金龍年，加權與櫃買指數都在多頭格局中，在操作上和年前的節奏會有變化，現階段可大膽一點的操作，資金部位和比例都可以較年前放大；選股上，下周最大的題材就是MWC世界行動通訊大會，會聚焦在WiFi 7及5G的發展、2月24日台積電熊本廠開幕，也會帶動相關族群連動，投資人可以持續關注。

選股部分，本周布局散熱指標廠元山，因AI市場趨勢與高階運算領域設備升級，帶動全球AI伺服器出貨成長，散熱需求增溫，預期帶動營收逐步成長；建材指標冠軍則隨著景氣逐漸回升，建材需求增加，營運逐步提升。另選入資訊服務廠力新，切入5G AIoT工業4.0 Total Solution企業解決方案且資通訊（ICT）市場需求持續提升，帶動營運增溫；光電大廠東捷則切入Micro LED市場，且奧運商機帶動大尺寸面板逐漸提升，預期帶動營收成長；半導體設備廠瑞耘，受惠於CoWoS先進封裝需求持續增加，帶動2024年業績增長。