同泰1月營收雙增、瑞耘受惠新廠啟用 後市可期

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趙彭博上周投資報酬

本周操盤心法

本周投資組合

春節長假期間，美股AI相關個股包括輝達、美超微、台積電ADR飆漲，漲幅均超過10％以上，激勵台股新春開紅盤後，大漲逾500點，一舉飛越歷史高點18,619點，最高來到18,725點，指數高點下，顧德投顧分析師趙彭博本周投資組合前兩大選擇同泰（3321）、瑞耘（6532），再選大綜（3147）、星通（3025）、元山（6275）。

美國公布1月份消費者物價指數（CPI）年增率由3.4％下降至3.1％，高於市場預期的2.9％，月增率上升到0.3％，高於前期與市場預期的0.2％，主要漲幅來自核心物價上揚，核心CPI年增率3.9％與上月持平，高於市場預期的3.7％，月增率由0.3％上升至0.4％，高於市場預期的0.3％。

當此CPI數據公布後，3月降息機率下降至20％以下；5月降息機率降至50％以下，預期全年降息幅度下降至4碼左右。美元指數與美債殖利率出現上升，而美股四大指數由多轉空。

台股大盤全周只有兩個交易日，上漲511.18點，漲幅2.82％，以18,607.25點作收。櫃買指數全周上漲5.44點，漲幅2.28％，以244.19點作收。

展望後市，護國神山台積電更是一馬當先，強勢突破688元，再創天價。選股方面，在台積電帶動下，AI股也乘勢而起，包括半導體設備股的萬潤、弘塑、辛耘。散熱族群的高力、雙鴻、建準、健策、奇鋐、泰碩、元山；伺服器的技嘉、仁寶、華碩、英業達；封測廠的京元電子、致茂及華泰可特別關注。