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封測廠華泰（2329）近期受到重要客戶美超微股價近期大漲逾5成激勵，股價年後也再度轉強，年前封關時股價在高檔區的64元，年後二個交易日股價均呈現強漲表現，16日再度以漲停板收市，股價來到77.4元，連拉二根漲停板，並創下逾25年股價新高，短線技術面仍偏多，惟需留意本益比已逐漸偏高。

華泰IC封測業務以NAND Flash封測為主，法人看好該公司今年受惠美超微訂單有利營運表現，且今年NAND Flash將出現較明顯反彈，華泰去年營運表現相對穩健後，今年也可望持續受惠。