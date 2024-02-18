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敬鵬（2355）元月營收登15個月高點，加上特斯拉（Tesla）於美股跌深反彈，帶領汽車零件供應鏈吹起反攻號角，敬鵬在新春開紅盤第二個交易日就跳空開高，盤中亮燈漲停之後一路鎖死至終場，日K拉出長紅，終場以51.4元漲停板價位收市，股價創下去年12月18日以來新高。

據敬鵬公告的元月營收數字，單月營收達15.76億元，月增16.2％、年增15.3％，暌違三個月之後，重返年、月雙增營收成長軌道，為2022年11月以來單月營收新高紀錄，惟外資大賣逾3,000張，自營商買超794張。