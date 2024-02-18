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聯鈞 矽光子技術夯

聯鈞周線圖
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聯鈞（3450）受惠矽光子題材，16日盤中股價急拉向上，直奔漲停價70.7元，直至終場，成交量爆出2.1萬餘張。聯鈞於2006年上市，主要業務為封裝測試代工生產及製程設計服務，具備雷射元件開發技術，光通訊、光資訊的元件產品線齊全。

2022年聯鈞順利量產雷射探測與測距（LiDAR）產品，加上2022年底轉投資源傑科技切入矽光子晶片，受到市場矚目。法人分析，聯鈞已具有矽光子技術，且可配合客戶design-in，2024年下半年將小量生產，並與主要客戶完成認證，2025年會有更多成果顯現。

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