新復興 今年營運看增

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新復興（4909）今年營運可望成長，推升股價拉出波段漲勢，該股去年11月底股價在波段低點24.75元起漲，近2個多月以來呈現大漲小回，16日再度攻上漲停板，並以漲停價52元收市，股價創下近12年的新高，技術面上，近期站上所有均線上，日KD及周KD均呈現交叉向上趨勢，後市價量配合得宜，有機會持續攀升。

新復興為高頻微波通訊用基板廠，去年營收繳出年成長約45％的成長表現，該公司看好5G基地台、高空衛星與低軌衛星相關需求，目前訂單能見度約1至2個月。