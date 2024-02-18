前往主要內容
工商時報LOGO

新復興 今年營運看增

新復興周線圖
新復興周線圖

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

新復興（4909）今年營運可望成長，推升股價拉出波段漲勢，該股去年11月底股價在波段低點24.75元起漲，近2個多月以來呈現大漲小回，16日再度攻上漲停板，並以漲停價52元收市，股價創下近12年的新高，技術面上，近期站上所有均線上，日KD及周KD均呈現交叉向上趨勢，後市價量配合得宜，有機會持續攀升。

新復興為高頻微波通訊用基板廠，去年營收繳出年成長約45％的成長表現，該公司看好5G基地台、高空衛星與低軌衛星相關需求，目前訂單能見度約1至2個月。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 月月配高息ETF新兵3月殺到 00939、00940前10大成分股比一比

  2. 美AI第一妖股1晚跌掉20％ 麗臺、華泰等16檔美超微概念股全揭露

  3. 漲也買、跌也買 法人續抱技嘉、台燿等14檔

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。