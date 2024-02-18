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半導體設備廠萬潤（6187）去年第四季以來營運加溫，推升股價呈現中線多頭格局，股價今年初由波段低點136.5元起漲，近日在先進封裝今年需求仍強勁的題材帶動下，股價持續飆高，並在16日創歷史新高達到228.5元，近一個半月的波段漲幅達到67％，16日股價收在228元，技術面上，目前多數指標仍呈現多頭趨勢，股價短線仍有攀升機會，惟需留意本益比逐漸偏高。

國內半導體大廠發展2.5D封裝技術，幾年前萬潤就看好2.5D封裝將是未來趨勢，因此這幾年來，萬潤耗費大量人力投入2.5D封裝製程設備。